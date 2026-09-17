¿Cuánto demoraría en viajar un F-16 desde Santiago a Magallanes?

17 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de Fiestas Patrias y la tradicional Parada Militar de esta semana, los ojos de la ciudadanía se posan nuevamente en el cielo capitalino. En la elipse del Parque O’Higgins, los cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) rugirán frente al público, luciendo capacidades aeronáuticas de primer nivel.

Sin embargo, más allá del espectáculo visual y la destreza de los pilotos, la velocidad de estas aeronaves cumple una función estratégica fundamental: conectar la vasta geografía chilena en tiempo récord.

¿Cuánto demora en volar un F-16 desde Santiago a Magallanes?

Magallanes es una de las zonas de nuestro país que ha dado que hablar en el último tiempo. No solo es común que se comente de este lugar por sus bellos paisajes, sino también por su inmenso valor estratégico.

De acuerdo a lo anterior, surge la duda sobre cuánto podría demorar un F-16 desde Santiago a la XII región del territorio nacional:

Tiempo de vuelo estimado : Un F-16 puede cubrir el trayecto entre Santiago y la Región de Magallanes (Punta Arenas) en aproximadamente 2 horas y 30 minutos en velocidad de crucero eficiente (en línea recta). En comparación, un vuelo comercial de pasajeros toma cerca de 3 horas y 20 minutos .

: Un F-16 puede cubrir el trayecto entre Santiago y la Región de Magallanes (Punta Arenas) en aproximadamente (en línea recta). En comparación, un vuelo comercial de pasajeros toma cerca de . Velocidad de combate : A máxima capacidad y usando la postcombustión, el F-16 supera Mach 2 (más de 2.100 km/h), lo que reduciría drásticamente el tiempo de traslado en caso de una emergencia táctica, a cerca de una hora y media.

: A máxima capacidad y usando la postcombustión, el F-16 supera Mach 2 (más de 2.100 km/h), lo que reduciría drásticamente el tiempo de traslado en caso de una emergencia táctica, a cerca de una hora y media. Distancia geográfica : La ruta directa comprende cerca de 2.200 kilómetros, atravesando la compleja geografía del territorio continental e insular chileno.

: La ruta directa comprende cerca de 2.200 kilómetros, atravesando la compleja geografía del territorio continental e insular chileno. Autonomía y alcance: Aunque volar a velocidad máxima incrementa el consumo de combustible, la FACh cuenta con capacidad de reabastecimiento en vuelo mediante aviones tanquero KC-135 Stratotanker. Esto le permite realizar despliegues directos hasta el extremo austral sin necesidad de escalas intermedias.

El rugido de los motores sobre la Región Metropolitana en los ensayos y desfiles de las Glorias del Ejército no solo es una tradición patria, sino que proyecta la capacidad operativa de la defensa nacional para resguardar la soberanía a miles de kilómetros de la capital.

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