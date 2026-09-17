¿Lloverá en Fiestas Patrias? El pronóstico para Santiago prevé calor inicial, pero "el sábado en la tarde cambia todo"

17 sept. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Los últimos días han dejado temperaturas primaverales en la Región Metropolitana que han superado los 25°C. Esa tónica se mantendrá durante el 18 de septiembre y gran parte del sábado 19. Sin embargo, durante la tarde de ese día el panorama cambiará, ya que en algunos sectores de la capital caerán las primeras gotas, que se intensificarán durante la madrugada del domingo.

De acuerdo con el reporte del periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, Santiago consolidará este jueves su tercera jornada consecutiva de altas temperaturas, con termómetros que se elevarán entre los 27°C y 28°C. Pese a estas jornadas cálidas, el especialista enfatizó que el escenario se modificará radicalmente de cara al fin de semana largo: "El sábado en la tarde cambia todo", advirtió respecto al ingreso de nubosidad y aire fresco.

Niebla matinal el viernes y probables lluvias el sábado en el sector oriente

Para el viernes 18 de septiembre, el ingreso de aire húmedo desde la costa, asociado al desarrollo de la vaguada costera, provocará un paulatino descenso de las temperaturas y la presencia de nieblas matinales. Estas cubrirán comunas del poniente como Melipilla, Talagante y Maipú. Pese a esto, las nubes se disiparán hacia el mediodía, alcanzando una máxima estimada de 26°C.

El cambio anunciado por el meteorólogo se concretará durante el sábado 19. La jornada comenzará con nubosidad parcial, pero hacia la tarde el cielo se cubrirá por completo, dando paso a posibles precipitaciones en la cordillera, precordillera y en comunas del sector oriente e incluso del centro de la capital hacia el final del día, con máximas de 24°C. Ya para la madrugada del domingo se prevén lluvias intermitentes y una baja sustancial en los termómetros, fijando la máxima en apenas 18°C.

Alerta en el norte por "viento catabático" y lluvias con río atmosférico en el sur

En el norte del país, entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, el meteorólogo advirtió la presencia de un fenómeno conocido como "viento catabático". Esta condición, sumada a una perturbación en altura, provocará chubascos locales en localidades como Calama, probabilidad de tormentas eléctricas y un alza drástica de las temperaturas nocturnas, donde Iquique podría registrar hasta 30°C durante la noche.

Por su parte, el sur del país mantendrá buenas condiciones hasta el sábado, jornada en que ingresará un sistema frontal desde la región del Maule al sur. Este evento llegará acompañado de un río atmosférico categoría 1 a 2, sirviendo como antesala para un frente de mayor intensidad —categoría 3— proyectado para la próxima semana.

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