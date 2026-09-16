Justicia de Nueva Zelanda condena a chilena por engaños en tramitación de visas: Fue candidata a la Convención Constitucional

16 sept. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia de Nueva Zelanda declaró culpable a la ciudadana chilena Paola Walker Rodríguez por una serie de engaños y cobros irregulares vinculados a la tramitación de visas e intercambios estudiantiles a través de su agencia de viajes.

La mujer, radicada en el país oceánico y dueña de la firma Walker Travel Education (anteriormente conocida como AIS Walker), enfrentó un proceso judicial impulsado por el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo neozelandés tras múltiples denuncias presentadas por clientes chilenos que se vieron afectados por postergaciones de viajes y promesas incumplidas.

Mails falsos y promesas incumplidas: Las denuncias de los afectados

De acuerdo con testimonios recogidos por Chilevisión, los clientes contrataban paquetes que prometían la gestión completa del proceso migratorio y la inserción en centros de estudio con permisos de trabajo incluidos. Sin embargo, al llegar a Nueva Zelanda o con el paso de los meses, descubrían que las gestiones nunca se habían realizado.

Entre las principales consecuencias denunciadas por los afectados destacan la inexistencia de trámites migratorios reales, lo que provocó que clientes que pagaron cursos completos viajaran únicamente en calidad de turistas y descubrieran al llegar a Oceanía que las autoridades no tenían registros de sus solicitudes.

A esto se sumaron cobros excesivos y constantes dilaciones mediante la exigencia reiterada de documentación y abonos adicionales de dinero para supuestamente evitar el rechazo de los permisos, además del incumplimiento en la entrega de permisos laborales que impidió a los estudiantes acceder a las instituciones prometidas y a los trabajos proyectados para financiar su estadía.

"Llegando allá en Nueva Zelanda, nos dimos cuenta del engaño en sí. Todo el proceso nos mandaban mails diciendo que inmigración estaba pidiendo más documentos. Llegando allá, nos dimos cuenta de que en ningún momento se tramitó nada", relató Ana Belén Valdebenito, una de las afectadas que logró la restitución de sus fondos tras acudir al tribunal de disputas local.

El perfil de la condenada y la fecha de la sentencia

Paola Walker es ingeniera comercial de profesión. En 2021 se hizo conocida tras viralizar contenidos en redes sociales en los que criticaba la gestión sanitaria durante la pandemia, lo que posteriormente derivó en su candidatura independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 10, que abarcaba comunas como Providencia, Ñuñoa, Santiago y La Granja. Sin embargo, no salió electa, ya que obtuvo 2.545 votos, equivalentes al 0,60% de los sufragios.

Pese a que Walker ha insistido en negar públicamente las acusaciones a través de sus redes sociales, el medio antes señalado informó que el tribunal neozelandés acreditó las irregularidades cometidas por la agencia el pasado 15 de septiembre. La lectura de la sentencia definitiva quedó fijada para febrero de 2027.