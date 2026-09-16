"Ola de calor primaveral" en Santiago y posibles precipitaciones en el norte: Alejandro Sepúlveda y el tiempo para 18

16 sept. 2026 - 07:47 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago y la zona central tendrán días muy cambiantes entre el frío y el calor antes de que termine el invierno. Según el reporte del periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, la Región Metropolitana consolidará su segundo día de una ola de calor primaveral con temperaturas cercanas a los 27°C, condición cálida que se mantendrá durante las próximas jornadas previa al cambio de estación fijado para el martes 22 de septiembre.

Paralelamente, el especialista anticipó dos eventos meteorológicos clave para el fin de semana largo de Fiestas Patrias: una perturbación en altura que dejará precipitaciones en el norte del país y el posterior ingreso de un sistema frontal que alcanzará la zona central durante el domingo.

¿Cómo se comportará el clima en la capital?

A pesar de que entrarán algunas nubes altas a la capital, el sol igual se hará sentir con fuerza durante este miércoles. Se esperan máximas de 27°C en Santiago Centro y San José de Maipo, mientras que en Colina el termómetro subirá hasta los 28°C. En cambio, en sectores como Melipilla el ambiente estará un poco más fresco pero con sol, entre los 24°C y 25°C, gracias al aire que entra desde la costa.

Sepúlveda detalló que las mañanas seguirán frías, con mínimas entre los 6°C y 8°C, pero que las tardes calurosas continuarán también este jueves con temperaturas por encima de los 26,5°C.

Lluvia y posibilidad de tormentas en el norte durante el 17 y 18 de septiembre

Para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, el especialista advirtió la presencia de una vaguada en altura entre el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre. El fenómeno generará rachas de viento intenso y nevadas en la cordillera de los Andes, además de lloviznas matinales en sectores costeros e interiores como Iquique y Arica.

Asimismo, Sepúlveda destacó que en sectores de Atacama existe probabilidad de desarrollo de nubosidad de tormenta acompañada de episodios de sol y chubascos aislados, concentrándose la mayor inestabilidad entre la zona costera e interior de Copiapó.

Sistema frontal el domingo y proyección de río atmosférico

En cuanto a las lluvias para el fin de semana largo, el buen tiempo comenzará a retirarse a partir de la noche del sábado 19 de septiembre, cuando un frente ingrese desde la región del Ñuble hacia el sur del país. Ya durante el domingo 20, la nubosidad y las precipitaciones avanzarán hasta alcanzar sectores de la Región Metropolitana y la región de Valparaíso.

Finalmente, el meteorólogo anticipó que el evento del domingo abrirá paso a un cambio de régimen para la última semana del mes: "Preparémonos para la próxima semana que se viene bien lluviosa, incluso con un sistema frontal, categoría río atmosférico, categoría 3", advirtió Sepúlveda, señalando que dicho frente podría ingresar con fuerza a Santiago hacia el día jueves.