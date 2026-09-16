Subsidio Familiar Automático: ¿Quiénes reciben el beneficio que se entrega durante tres años?

16 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico mensual destinado a apoyar a madres, padres o tutores que cumplen determinadas condiciones de vulnerabilidad.

A diferencia del SUF tradicional, este beneficio no requiere una postulación previa. Se entrega de forma automática cuando el niño, niña o adolescente cumple los requisitos establecidos.

¿Quiénes reciben el beneficio?

Uno de los principales requisitos es pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Además, la persona causante debe ser menor de 18 años y cumplir las condiciones relacionadas con controles de salud o estudios, según su edad.

Los menores de 8 años deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

deben participar en los establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil. Los mayores de 6 años tienen que ser alumnos regulares de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, a excepción de las personas con discapacidad.

El beneficio también contempla otras restricciones. Por ejemplo, el causante no debe recibir la Asignación Familiar, el SUF municipal ni el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

¿De cuánto es el monto que se entrega?

El monto vigente es de $22.601 por cada carga familiar acreditada. En el caso de una persona con discapacidad, la cifra asciende a $45.020.

Una vez otorgado, el Subsidio Familiar dura tres años, siempre que se mantengan los requisitos para recibirlo.

Para conocer si eres beneficiario, puedes consultar con tu RUN y tu fecha de nacimiento en el sitio destinado al SUF automático. También es posible revisar la vigencia del beneficio en ChileAtiende.

Todo sobre Subsidio Familiar