Fiscalía cierra investigación del caso Audio-Factop y pide 17 años de cárcel para Luis Hermosilla

15 sept. 2026 - 19:46 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Metropolitana Oriente cerró la investigación del denominado caso Audio-Factop y presentó acusación contra los seis imputados, solicitando penas que van desde los 10 años y un día hasta los 20 años de presidio.

Los acusados son Luis Hermosilla, Ariel Sauer, Daniel Sauer, Luis Flores, Antonio Jalaff y María Leonarda Villalobos, quienes enfrentan distintos cargos relacionados con delitos económicos, tributarios, lavado de activos, cohecho y soborno, entre otros.

Los delitos imputados

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigación Especializada Oriente, Juan Pablo Araya, explicó que la acusación se refiere a hechos que fueron materia de las distintas formalizaciones y reformalizaciones realizadas desde abril de 2024.

"Se refiere, principalmente, a los hechos constitutivos de los delitos de infracción a la Ley General de Bancos, estafas y usos maliciosos de instrumentos privados mercantiles, además de los delitos tributarios del artículo 97, número 4 y 5 del Código Tributario, delitos de la Ley de Mercados de Valores, además, los delitos de cohecho y o soborno, y también, finalmente, el delito de lavado de activos", detalló.

Cabe recordar que los tres imputados vinculados directamente al audio difundido públicamente a fines de 2023 son Luis Hermosilla, Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos, registro que dio origen a la investigación conocida como caso Audio.

Fiscalía pide 17 años para Luis Hermosilla

Para el abogado Luis Hermosilla, la acusación pide 17 años de presidio, por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.

En tanto, para Daniel Sauer, la Fiscalía solicitó la pena más alta, con un total de 20 años de presidio, por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

En el caso de María Leonarda Villalobos, se solicitaron 18 años de presidio por uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.

Las otras tres solicitudes corresponden a Ariel Sauer, con 14 años; Luis Flores, con 12 años; y Antonio Jalaff, con 10 años y un día de presidio.

Fiscalía espera que se fije audiencia

Con el cierre de la investigación y la presentación de la acusación, la Fiscalía espera que el 4° Tribunal de Garantía fije la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral.

En dicha instancia se discutirán las pruebas y demás antecedentes que serán considerados para un eventual juicio oral contra los seis imputados.

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