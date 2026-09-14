¿Sin planes para el 18? Guía reúne 40 panoramas para disfrutar las Fiestas Patrias en Santiago

14 sept. 2026 - 22:50 hrs.

Si todavía no tienes planes para las Fiestas Patrias, el Gobierno de Santiago lanzó una alternativa para quienes quieran celebrar sin salir de la Región Metropolitana: "Vive tu 18 en la RM 2026", una guía turística que reúne 40 panoramas para disfrutar durante septiembre.

El folleto incluye una selección de fondas, celebraciones tradicionales, actividades familiares y otros panoramas disponibles en distintos puntos de la capital y sus alrededores, además de información para organizar las salidas, como direcciones, valores y fechas.

¿Qué panoramas incluye la guía?

"Vive tu 18 en la RM 2026" busca reunir en un solo lugar distintas alternativas para quienes quieran vivir el ambiente dieciochero en Santiago, desde opciones para bailar cueca y disfrutar gastronomía típica hasta actividades para compartir en familia.

La iniciativa también apunta a poner en valor panoramas que se realizan en distintos barrios y comunas, invitando a los habitantes de la región a conocer nuevos lugares y celebrar cerca de sus hogares.

"Queremos que durante estas Fiestas Patrias las personas puedan descubrir que la ciudad de Santiago tiene una enorme diversidad de panoramas, desde las tradicionales fondas hasta actividades familiares y propuestas en distintos barrios y comunas", destacó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

"La invitación es a celebrar, recorrer y disfrutar nuestra región, y mirarla con ojos de turista, porque estas Fiestas Patrias la vivimos en la RM", agregó.

¿Dónde descargar la guía?

La publicación está disponible gratis en formato digital, por lo que puede ser consultada desde teléfonos y otros dispositivos. Se puede descargar a través de los sitios web del Gobierno de Santiago, la Corporación Regional de Desarrollo y Visit Santiago, además de los perfiles de Instagram de las tres instituciones. También puedes ingresar directamente haciendo clic aquí.

La guía también cuenta con una versión física para quienes prefieran tenerla en papel. Los ejemplares se pueden retirar en la Oficina de Información Turística del Gobierno de Santiago, ubicada en calle Bandera esquina Moneda, en el centro de Santiago.

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