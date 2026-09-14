FACh aborda posibilidad de comprar moderno avión de combate F-35: "Sería maravilloso... es una aeronave súper poderosa"

14 sept. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) ya evalúa cómo reemplazar los F-5. Las aeronaves que cumplen funciones de caza interceptor tienen prevista su salida del servicio dentro de los próximos años y, entre las alternativas que aparecen sobre la mesa, está uno de los aviones de combate más avanzados del planeta: el F-35.

Así lo reconoció el general de Brigada Aérea (A) Milton Zablah Ruz, director de Planificación y Doctrina de la FACh, quien explicó que la institución trabaja en la renovación de sus capacidades aéreas.

La posibilidad de que Chile pueda acceder al F-35 ya había sido planteada por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en entrevista con Meganoticias. En esa oportunidad, el diplomático no descartó esa alternativa y afirmó: "Estamos en conversaciones con Chile sobre todas las opciones".

¿Qué dijo la FACh?

En La Segunda, Zablah sostuvo que "el F-5 saldrá del servicio en 2030. El paso siguiente es el F-35".

Los F-5 llegaron a Chile en 1976 y cumplen funciones como cazas interceptores. De acuerdo con Zablah, generan el control del espacio aéreo cuando los sistemas de control detectan algún peligro. Sin embargo, el modelo ya no tiene capacidad para recibir nuevas actualizaciones, por lo que la FACh contempla su retiro paulatino.

“La Fuerza Aérea está pensando en pasar levemente el año 2030, y el plazo de desvinculación está en el intervalo 2030-2035. Pero la verdad es que va a depender de los elementos que constituyan el plan de salida. Pero no deberíamos pasar del 2035, ese es el límite máximo”, explicó el general.

La salida de los F-5 no significa necesariamente que deba escogerse un avión para sustituirlo directamente. Zablah explicó que el objetivo es conservar las capacidades que actualmente entrega la aeronave. “Lo que estamos reemplazando son capacidades, no necesariamente un avión”, afirmó.

Según detalló, la decisión puede considerar una redistribución, una ampliación de la flota, la reposición mediante una nueva plataforma u otras alternativas. La elección, agregó, responde a una matriz de análisis que considera el nivel de efectividad buscado, la sostenibilidad a largo plazo y la viabilidad de la solución.

Y es precisamente en ese escenario donde aparece el F-35. “Independiente de eso, el F-35 aparece en el radar”, sostuvo Zablah, quien recordó que la aeronave fue reabastecida en vuelo por la FACh durante su visita a la FIDAE de este año.

La decisión también considera los recursos

Zablah planteó que una eventual decisión no depende únicamente de las características de la aeronave. También deben considerarse su armamento, equipamiento electrónico, entrenamiento, conocimiento y los procedimientos necesarios para emplearla.

“Para cualquier fuerza aérea del mundo le sería maravilloso tener dentro de su flota el F-35, porque es una aeronave súper poderosa”, sostuvo.

Sin embargo, agregó que la institución debe ser realista al momento de evaluar las distintas opciones y que estas deben cumplir con parámetros de viabilidad, factibilidad y eficiencia.

"Las limitaciones económicas y otras, hacen que uno tenga que ser muy cauto en tomar una decisión y dar el paso adelante. En la Fuerza Aérea, en este minuto, no tenemos conocimiento de conversaciones oficiales. Puede que sí hubo una conversación, esto es por algo que el embajador Judd haya planteado directamente", aclaró.

Consultado por el eventual financiamiento, Zablah explicó que la FACh mantiene permanentemente una planificación para renovar su flota y actualizar sus capacidades, aunque las necesidades siempre superan la disponibilidad económica.

“Hoy las cosas están encarecidas y la economía está completamente loca, los precios son poco predecibles”, afirmó.

Modernización del F-16

La FACh también mantiene en proceso la modernización de su flota de F-16 (46 en total) hacia una versión equivalente a la generación 4.5.

Zablah explicó que, si se optara por aeronaves similares a las que Chile ya posee, estas deberían mantener los niveles de actualización que la institución está buscando, considerando las capacidades que incorpora la generación 4.5 en áreas como guerra electrónica, defensa y armamento.