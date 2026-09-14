Qué feriados son irrenunciables en Fiestas Patrias y qué comercios pueden abrir por ley

14 sept. 2026 - 18:35 hrs.

Luego del feriado del pasado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el calendario nacional entra en la recta final hacia las esperadas celebraciones dieciocheras.

De este modo, comienza la cuenta regresiva para el festejo de la Primera Junta Nacional de Gobierno y las Glorias del Ejército, instancia en que las familias chilenas organizan con anticipación sus compras de Fiestas Patrias considerando las restricciones legales de atención comercial.

¿Cuáles feriados de Fiestas Patrias son irrenunciables?

A diferencia de años anteriores con fines de semana extendidos de cuatro jornadas, este 2026 las Fiestas Patrias tendrán tres días oficiales de descanso.

En detalle, el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio, jornadas a las que se suma el domingo 20, conformando un fin de semana largo.

Al tener carácter de irrenunciables, los centros comerciales, supermercados y malls deben permanecer cerrados, salvo aquellas excepciones expresamente consagradas en la legislación laboral.

¿Qué comercios sí pueden abrir por ley durante el 18 y 19 de septiembre?

La Ley N° 19.973 define taxativamente los recintos y servicios que están autorizados a funcionar de manera continua durante los feriados irrenunciables:

Clubes y restaurantes.

Establecimientos de entretenimiento: Cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets. Locales comerciales en aeropuertos y aeródromos civiles públicos.

y aeródromos civiles públicos. Casinos de juego y recintos de azar legalmente autorizados.

y recintos de azar legalmente autorizados. Estaciones de servicio (bencineras) y tiendas de conveniencia asociadas adosadas a su recinto.

y tiendas de conveniencia asociadas adosadas a su recinto. Farmacias de urgencia y aquellas que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria (Seremi de Salud).

y aquellas que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria (Seremi de Salud). Locales comerciales atendidos por sus propios dueños, tales como almacenes de barrio y negocios familiares.

Todo sobre Fiestas Patrias