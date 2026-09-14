Comenzó la semana del 18: ¿Cuánto dinero recibirán los pensionados y trabajadores del sector público?

14 sept. 2026 - 07:00 hrs.

A pocos días de dar inicio a las celebraciones dieciocheras en todo el país, el pago del tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias se consolida como una de las ayudas económicas más esperadas por miles de familias. Este aporte busca aliviar el bolsillo de las personas frente a los gastos extra que trae septiembre, entregando montos diferenciados según la situación previsional o laboral de cada persona.

En ese sentido, tanto jubilados como los funcionarios del Estado cuentan con montos normados por ley para este 2026, los que se depositan de manera directa antes de las festividades.

¿Cuál es el monto para pensionados?

En el caso de los adultos mayores y beneficiarios previsionales, el Instituto de Previsión Social (IPS) y las distintas cajas entregan este beneficio de forma automática junto al cobro habitual de su pensión de septiembre.

Los requisitos y condiciones para este grupo consideran:

Monto base: Se asigna un pago fijo de $25.280 para cada pensionada o pensionado que cumpla con los requisitos al 31 de agosto de 2026.

para cada pensionada o pensionado que cumpla con los requisitos al 31 de agosto de 2026. Aumento por cargas familiares: El monto inicial aumentará en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026. En caso de que el pago de la Asignación Familiar lo reciba otra persona, será esta última quien tenga derecho a percibir el incremento correspondiente del aguinaldo.

Tienen derecho a recibirlo quienes cobren la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Subsidio de Discapacidad, o pertenezcan a ex cajas de previsión, ISL, Dipreca, Capredena, leyes de reparación (Valech y Rettig) o AFP/Compañías de Seguros con beneficio de PGU o Aporte Previsional Solidario.

El dinero se otorga completo, ya que no está sujeto a ningún tipo de descuento impositivo ni a cotizaciones previsionales o de salud.

¿Cuánto reciben los trabajadores del sector público?

Por su parte, los empleados del Estado cuentan con un aguinaldo asegurado que se entrega junto con el sueldo de septiembre. La normativa contempla dos tramos definidos a partir del sueldo líquido recibido en agosto:

Primer tramo (rentas bajas y medias): Para los trabajadores cuya remuneración líquida de agosto haya sido igual o inferior a $1.060.493, el aguinaldo a recibir será de $91.682.

(rentas bajas y medias): Para los trabajadores cuya remuneración líquida de agosto haya sido igual o inferior a $1.060.493, el aguinaldo a recibir será de Segundo tramo (rentas altas): Aplica a quienes hayan percibido un sueldo líquido superior a $1.060.493 (hasta el límite de elegibilidad fijado por la ley). Para este grupo, el aporte llega a los $63.645.

Cabe destacar que los funcionarios públicos con remuneraciones brutas mensuales superiores a $3.511.800 quedan excluidos del beneficio. En cuanto a las fechas de entrega, el IPS y las instituciones públicas ajustaron los calendarios de pago para asegurar que la totalidad de los fondos esté disponible en las cuentas de los beneficiarios antes del 18 de septiembre.

Todo sobre Aguinaldo