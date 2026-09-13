¿Es obligatorio poner la bandera nacional en el balcón de tu departamento? Esto dice la Ley

13 sept. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el mes de septiembre, la bandera chilena se convierte en uno de los principales símbolos de las Fiestas Patrias. Sin embargo, junto con su uso, también surge una duda entre quienes viven en departamentos: ¿es obligatorio instalarla en el balcón o ventana?

La normativa establece la obligación de izar la bandera nacional en todo el territorio durante los días 18 y 19 de septiembre, bajo fiscalización de Carabineros. No cumplir con esta disposición puede significar una multa.

¿Pero qué ocurre en el caso de los edificios? Según explica ComunidadFeliz, basta con que exista una bandera izada en el edificio, por lo que los residentes no tendrían que instalar obligatoriamente una bandera en cada balcón o ventana si la administración ya cumple con esta disposición.

¿Cómo se debe colocar la bandera?

Si se decide instalar la bandera en un departamento, es importante hacerlo correctamente. Cuando se coloca de manera horizontal, con la bandera extendida, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirando desde el frente.

Gob.cl

En caso de instalarla de manera vertical, la bandera debe girarse de forma que la estrella permanezca en la esquina superior izquierda, también mirando desde el frente. Utilizarla de una manera distinta a la establecida puede exponer a multas.

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