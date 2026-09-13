Comenzó la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado: "Es un gran panorama para venir en familia"

13 sept. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

Con una ceremonia realizada en el Parque Padre Hurtado, ayer sábado fue inaugurada oficialmente la Semana de la Chilenidad, organizada por las municipalidades de Vitacura, La Reina y Las Condes, junto a la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.

Esta nueva edición espera recibir a más de 350 mil personas durante sus siete jornadas. En una superficie cercana a los 500 mil metros cuadrados, el encuentro reúne a 190 participantes entre artesanos y emprendedores, más de 60 locales gastronómicos, más de 50 juegos infantiles y más de 150 stands temáticos.

A ello se suma una carpa principal de 4.500 metros cuadrados y una amplia programación de actividades familiares vinculadas a la cultura y las tradiciones chilenas.

La inauguración contó con la participación de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino; el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios; la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín; el presidente de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, Roberto Standen; y el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

“Aquí todos son bienvenidos, las tradiciones no tienen fronteras comunales, son de todos los chilenos. Durante estos días, el Parque Padre Hurtado se llena de música, cueca, espectáculos ecuestres, artesanías, actividades para los niños y, por supuesto, de buena comida chilena. Es un gran panorama para venir en familia y disfrutar desde la mañana hasta la noche”, señaló la alcaldesa Merino.

La programación contempla presentaciones folclóricas, cueca, espectáculos ecuestres, actividades infantiles, juegos tradicionales, gastronomía típica y artesanía. A ello se suman los tradicionales desayunos acampados, que se realizarán entre las 7:00 y las 9:30 horas en el sector La Lechería.

El encuentro seguirá este domingo 13 de septiembre, y continuará desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 de septiembre. Los días lunes 14 y martes 15 permanecerá cerrado por receso.

Desde su primera edición, en 1995, la Semana de la Chilenidad ha buscado acercar a las familias a las tradiciones de Chile y celebrar las Fiestas Patrias en un entorno campestre dentro de Santiago.

Durante más de tres décadas, el encuentro ha valorado expresiones como el folclor, la gastronomía, la artesanía y la cultura ecuestre, consolidándose como un espacio de encuentro para niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Todo sobre Fiestas Patrias