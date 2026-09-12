Fiestas Patrias: ¿Cuáles días son feriados?

12 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Luego de que la propuesta de decretar feriado el jueves 17 de septiembre no prosperara, se mantienen los días festivos para estas Fiestas Patrias 2026.

Cabe recordar que en el 2025, la celebración de las Fiestas Patrias en Chile significó un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ya que el día 18 cayó un jueves y extendió así los festejos hasta el domingo 21 de septiembre.

¿Qué días de Fiestas Patrias serán feriados?

Este año solo habrá dos festivos de Fiestas Patrias: el 18 y el 19 de septiembre, que corresponden al viernes y al sábado respectivamente, lo que forma un fin de semana largo.

Ahora bien, ambos días son feriados irrenunciables; esto quiere decir que los trabajadores del comercio no trabajarán, excepto quienes trabajan en estos lugares:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimientos de venta de combustibles (conocidos como "bencineras" o "bombas de bencina")

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles, es decir, las tiendas dentro de las bencineras que preparan y venden alimentos para consumir en el mismo local.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

Así, contando los días de Fiestas Patrias, solo quedan siete feriados en 2026, que son los siguientes:

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional ( irrenunciable ).

). Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

). Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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