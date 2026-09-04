El Gobierno cierra la puerta al feriado del 17 de septiembre: Alvarado tilda de "inadmisible" el proyecto

04 sept. 2026 - 19:09 hrs.

¿Qué pasó?

A menos de dos semanas de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Ejecutivo volvió a descartar de forma categórica su apoyo la iniciativa parlamentaria que busca sumar el jueves 17 de septiembre como feriado.

Consultado respecto al avance que ha tenido la moción en la Cámara de Diputados, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, remarcó la postura contraria del Gobierno y dio por cerrada la discusión desde La Moneda.

"Respecto a los feriados en el mes de septiembre, quiero reiterar lo que les he manifestado en diversas oportunidades: se ordenó hace mucho tiempo la forma de abordar los feriados en este mes y se estableció un acuerdo políticamente transversal en su oportunidad de cuándo agregar un día adicional a los feriados tradicionales del 18 y 19 de septiembre", afirmó la autoridad.

Cuestionamientos a la atribución parlamentaria

En esa línea, el secretario de Estado cuestionó la tramitación legislativa de la propuesta impulsada en la Cámara Baja, enfatizando que la fijación de días festivos es una facultad exclusiva de la administración central.

"Por lo tanto, para el Gobierno ese es un tema zanjado; esa iniciativa de parlamentarios es inadmisible. El Congreso, por una mayoría circunstancial, resolvió tramitarla, pero claramente no corresponde esa iniciativa a los parlamentarios; corresponde al Poder Ejecutivo y espero que esa iniciativa no avance, porque no dice relación con la lógica de la tramitación de un proyecto de estas características", subrayó el ministro.

Proyecto contra el tiempo

La negativa de La Moneda se suma a un escenario legislativo contra el tiempo. Pese a que el proyecto impulsado por la bancada del Partido Comunista (PC) logró ser aprobado en general en la Comisión de Gobierno Interior con 9 votos a favor y 4 en contra, la iniciativa aún debe encarar la votación de sus indicaciones en particular.

Dado que el texto no puede ser abordado en sesiones especiales por tratarse de un proyecto de “fácil despacho”, su revisión quedó fijada en tabla recién para la sesión ordinaria del próximo 9 de septiembre. Con ese calendario y sin el patrocinio del Ejecutivo, los plazos para que la iniciativa complete sus trámites restantes en el Congreso resultan prácticamente inviables antes del inicio de las festividades.