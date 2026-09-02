Comisión aprueba en general proyecto del PC que busca declarar feriado el 17 de septiembre

02 sept. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general, por 9 votos a favor y 4 en contra, el proyecto de ley presentado por la Bancada del Partido Comunista (PC) que busca declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre.

La iniciativa avanza en medio de un debate marcado por posturas contrapuestas y por los estrechos plazos disponibles para completar su tramitación antes de Fiestas Patrias. De hecho, los propios legisladores reconocieron que este escenario dificultaría que el proyecto pueda convertirse en ley antes del 17 de septiembre.

¿Por qué se busca declarar feriado el 17 de septiembre?

La moción pretende extender las celebraciones de Fiestas Patrias, considerando que los feriados del 18 y 19 de septiembre de 2026 corresponden a viernes y sábado, respectivamente.

Entre los argumentos de sus patrocinadores se encuentra que la medida permitiría favorecer el descanso y el encuentro familiar, además de impulsar el turismo interno.

Asimismo, sus autores sostienen que el feriado podría beneficiar a sectores como la hotelería, gastronomía, comercio, mipymes y las economías locales, sin establecer el cierre obligatorio del comercio.

Ministro de Hacienda fue invitado, pero se excusó

Durante la discusión, la comisión había acordado previamente invitar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para conocer las implicancias económicas de la iniciativa y sus eventuales efectos negativos.

Sin embargo, la autoridad se excusó de asistir debido a compromisos previamente agendados.

Concluido el tiempo destinado por la comisión para debatir el proyecto, no fue posible avanzar en la votación de las indicaciones. Ante esto, algunos legisladores plantearon realizar una sesión especial para continuar con su tramitación, considerando la proximidad de las Fiestas Patrias.

No obstante, la secretaría de la instancia explicó que, debido a su condición de proyecto de fácil despacho, la iniciativa solo puede ser abordada en sesiones ordinarias.

Por esta razón, el proyecto quedó contemplado en la tabla del próximo 9 de septiembre.

Presidenta de la comisión advierte dificultades para aprobarlo

Una vez concluida la sesión, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joanna Pérez (Demócratas), explicó que los estrechos plazos disponibles hacen difícil que el proyecto pueda completar toda su tramitación antes del 17 de septiembre.

Por ello, señaló que el avance de la iniciativa dependerá de la voluntad de la Cámara de Diputados y del Ejecutivo.