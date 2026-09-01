Fonda Lady Inés en Providencia: Estos son los precios de las entradas para el evento dieciochero

01 sept. 2026 - 13:48 hrs.

Las Fiestas Patrias ya tienen punto de encuentro en la zona oriente de Santiago. Tras convocar a más de 30 mil personas en su versión anterior, Providencia confirmó el retorno de la Fonda Lady Inés, la cual se tomará nuevamente el tradicional Parque Inés de Suárez entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

El evento promete cuatro jornadas llenas de música en vivo, gastronomía típica, juegos tradicionales, muestras de folclore, clases de cueca y espectáculos de circo dirigidos a toda la familia.

Tarifas y precios de las entradas

Los tickets se comercializan de manera digital a través de la plataforma Eventrid (pincha aquí) y tienen precios distintos según el tramo de preventa, la edad y si se tiene la Tarjeta Vecino de Providencia.

Además, hay un punto de venta presencial en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), ubicadas en Ladislao Errázuriz 2057 (primer piso), atendiendo desde las 10:00 horas.

Etapa de preventa (desde el 29 de agosto)

Público general: $14.000

Vecinos con Tarjeta Vecino activa: $12.000

Personas mayores (60+ años) sin Tarjeta Vecino: $7.000

Personas mayores (60+ años) con Tarjeta Vecino: Entrada gratuita (requiere canje de ticket previamente).

Niños y niñas (7 a 12 años): $7.000

Menores hasta los 6 años: Entrada liberada todos los días.

Venta general

Público general: $17.000

Vecinos con Tarjeta Vecino activa: $14.000

Personas mayores (60+ años) sin Tarjeta Vecino: $7.000

Personas mayores (60+ años) con Tarjeta Vecino: Entrada gratuita con canje de ticket.

Niños y niñas (7 a 12 años): $7.000

Menores hasta los 6 años: Entrada liberada.

Aton

Beneficios para vecinos

Una de las principales novedades de esta edición es "La Previa", una jornada inaugural que se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre desde las 16:00 hasta las 23:00 horas. Esta primera fecha será completamente gratuita para todos los residentes de Providencia que posean su Tarjeta Vecino activa.

Asimismo, las personas mayores de 60 años con Tarjeta Vecino podrán canjear una entrada gratis para el día que elijan asistir.

Programación por día

Jueves 17 de septiembre (16:00 a 23:00 hrs.)

Los Huasos Quincheros (18:00 hrs.)

Huasos de Algarrobal (19:00 hrs.)

La Moral Distraída (21:30 hrs.)

Viernes 18 de septiembre (12:00 a 23:00 hrs.)

Sinergia Kids (12:30 hrs.)

Las Pecadoras (15:00 hrs.)

Los Huasos Quincheros (16:30 hrs.)

Luciano Auad (18:00 hrs.)

Los Vásquez (21:30 hrs)

Sábado 19 de septiembre (12:00 a 23:00 hrs.)

Volantín (12:30 hrs.)

Las Pecadoras (15:00 hrs.)

Huasos de Algarrobal (16:30 hrs.)

Trío Esmeralda (18:00 hrs.)

Santaferia (21:30 hrs.)

Domingo 20 de septiembre (12:00 a 20:00 hrs.)

Los Frutantes (12:30 hrs.)

Luciano Auad (15:00 hrs.)

Daniel Muñoz y Los Marujos (16:00 hrs.)

Amigo de Artistas (18:30 hrs.)

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