Fiscalía vuelve a pedir 14 años de cárcel para Monsalve por violación y abuso sexual: Boric y Tohá irán como testigos

01 sept. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó penas que suman 14 años para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides, a quien acusó -por segunda vez, tras un periodo de reapertura-, como autor de los delitos consumados de violación y abuso sexual en contra de una funcionaria que trabajaba bajo su dependencia.

Así consta en la acusación de 73 páginas, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y a la que accedió Mega Investiga. El documento fue suscrito por el fiscal regional Francisco Jacir y el fiscal adjunto Marcelo Borbarán, luego de que la investigación fuera cerrada el pasado 21 de agosto.

“La investigación entrega fundamento serio para el enjuiciamiento”, sostiene el Ministerio Público al inicio de la presentación, en la que solicita que Monsalve sea llevado a juicio oral.

De hecho, tras proveerse el libelo, el tribunal agendó para el 5 de octubre próximo el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral.

En concreto, la Fiscalía Centro Norte este lunes pidió imponerle diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor de violación de una persona mayor de 14 años, y cuatro años y un día de presidio menor en su grado máximo, por el delito de abuso sexual.

A esas sanciones se suman las accesorias legales, medidas de protección para la víctima durante la ejecución de una eventual condena, las prohibiciones contempladas en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y el pago de las costas de la causa.

Para acreditar su acusación, el Ministerio Público presentó una extensa nómina de 89 testigos, 21 peritos, 106 documentos, 49 evidencias materiales y otros 65 grupos de registros, entre fotografías, videos, conversaciones de WhatsApp, informes policiales, imágenes de cámaras de seguridad, análisis de teléfonos celulares y pruebas genéticas.

Entre quienes la Fiscalía pretende llevar a declarar al juicio se encuentran el expresidente Gabriel Boric, la exministra del Interior Carolina Tohá, el exministro de Seguridad Pública Luis Cordero y la exjefa de gabinete presidencial Ana Lya Uriarte.

La relación jerárquica

La acusación comienza estableciendo lo que denomina un “hecho base”: la posición de autoridad que ejercía Monsalve y la relación laboral que mantenía con la denunciante.

“Respecto de cada uno de los hechos que se darán a conocer a continuación, debe considerarse que el acusado Manuel Zacarías Monsalve Benavides, al momento de su ocurrencia era una alta autoridad pública, toda vez que ejercía el cargo de Subsecretario del Interior”, señala el escrito.

La Fiscalía consigna que Monsalve desempeñó esa función desde marzo de 2022 hasta el 17 de octubre de 2024, fecha en que se aceptó su renuncia.

En cuanto a la víctima, identificada en el proceso únicamente mediante sus iniciales, el documento precisa que realizaba labores de asesoría en el gabinete de la Subsecretaría del Interior, bajo un convenio a honorarios suscrito el 1 de enero de 2024.

“La víctima mayor de edad al momento de los hechos, realizaba labores de asesoría en el ‘Gabinete Subsecretario de la Subsecretaría del Interior’, el acusado se desempeñaba entonces como superior jerárquico de ella”, afirma la acusación.

Este punto será relevante durante el juicio, ya que la Fiscalía Centro Norte sostiene que a Monsalve le perjudica la agravante contemplada en el artículo 368 del Código Penal, norma que se aplica cuando el delito sexual es cometido por una autoridad, empleador o persona que tiene a la víctima bajo su cuidado o dependencia.

El primer hecho: la acusación por violación

El primero de los episodios descritos por la Fiscalía habría comenzado durante la tarde del 22 de septiembre de 2024.

“El día 22 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 18.00 horas, el acusado Manuel Zacarías Monsalve Benavides se reunió con la víctima con quien concurrieron al restaurante Ají Seco Místico, ubicado en calle Enrique Mac-Iver N°366, en la comuna de Santiago, lugar en el que consumieron alimentos y alcohol”, relata el documento.

Según la tesis del Ministerio Público, después de permanecer en ese establecimiento, la mujer se encontraba severamente afectada por la ingesta de bebidas alcohólicas.

“Horas más tarde, encontrándose la víctima gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el acusado al interior de la habitación N°719 del Hotel Panamericano”, indica la Fiscalía.

La habitación correspondía al lugar donde Monsalve residía mientras ejercía como subsecretario del Interior.

El Ministerio Público calificó este primer episodio como violación de una persona mayor de 14 años, prevista en el artículo 361 N°2 del Código Penal. Esta disposición sanciona el acceso carnal cuando la víctima se encuentra privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse.

La Fiscalía sostiene que el delito se encuentra consumado y que al exsubsecretario le corresponde participación como autor, pues, de acuerdo con la presentación, “tomó parte en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa”.

El segundo episodio en el hotel

La acusación separa lo ocurrido en la habitación del Hotel Panamericano en dos hechos distintos. El segundo habría sucedido durante la mañana del 23 de septiembre, cuando la funcionaria despertó.

“El día 23 de septiembre de 2024, en hora indeterminada de la mañana, en el interior de la misma habitación N°719 del Hotel Panamericano, la víctima se percató de que Monsalve se encontraba acostado a su lado”, se lee en el libelo.

El Ministerio Público afirma que el acusado habría aprovechado el estado de conmoción de la funcionaria para ejecutar un segundo acto de carácter sexual.

Monsalve, sostiene la acusación, “valiéndose del estado de estupefacción y conmoción en que se encontraba la víctima producto de la fuerte impresión que le causó despertar en esas circunstancias, realizó actos de significación y relevancia sexual en contra de ésta, sin mediar consentimiento alguno de su parte”.

Este episodio fue calificado como abuso sexual de una persona mayor de 14 años, también en grado consumado.

Las penas solicitadas

Tras exponer los hechos y su calificación jurídica, los fiscales Jacir y Borbarán solicitaron que Monsalve sea condenado a:

“10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, en calidad de autor del delito de violación de mayor de 14 años”.

“4 años y un día de presidio menor en su grado máximo, en calidad de autor del delito de abuso sexual de mayor de 14 años”.

La suma de ambas penas alcanza los 14 años y dos días de privación de libertad, aunque será el tribunal oral el que deberá determinar, en caso de una condena, la forma concreta en que estas sanciones deberán ser cumplidas.

Boric y Tohá entre los 89 testigos

Uno de los aspectos más relevantes de la acusación es la nómina de autoridades y exautoridades que la Fiscalía busca citar al juicio oral.

El expresidente Gabriel Boric aparece incorporado como el testigo número 27. Según el documento, su declaración recaerá sobre los “hechos que fundan la acusación”, la participación atribuida a Monsalve y la relación profesional que mantuvo con él.

La Fiscalía pretende interrogarlo sobre “el relato recibido por éste y otros testigos respecto de los hechos materia de acusación”.

La exministra del Interior Carolina Tohá también fue incluida. Su testimonio se referirá a la relación profesional con Monsalve y “sobre el relato recibido por éste y otros testigos respecto de los hechos materia de acusación”.

La abogada Ana Lya Uriarte, exjefa de gabinete de Monsalve, deberá declarar sobre las labores que desempeñó en la Subsecretaría del Interior junto a la denunciante y el acusado.

En su caso, la Fiscalía busca que relate las “interacciones y comunicaciones con la víctima con posterioridad a la ocurrencia de los hechos” y “la forma en que tomó conocimiento” de la denuncia.

La nómina incluye además al exministro de Seguridad Pública Luis Cordero. Su declaración estará relacionada con “el conocimiento que tenía en relación a las diligencias de investigación desarrolladas por las policías” y con los antecedentes que remitió a la Fiscalía a través de un oficio reservado fechado el 21 de octubre de 2024.

También figura Gabriel de la Fuente, exjefe de asesores del Ministerio del Interior, quien deberá referirse a “las diligencias encargadas al área de Inteligencia de PDI por el acusado”.

Esta parte de la prueba apunta a reconstruir las actuaciones realizadas después de los hechos y, particularmente, las gestiones de inteligencia solicitadas mientras Monsalve todavía ejercía como subsecretario.

El taxista, trabajadores del restaurante y funcionarios del hotel

La acusación incorpora a trabajadores que tuvieron contacto con Monsalve y la denunciante durante la noche del 22 y la madrugada del 23 de septiembre de 2024.

Entre ellos se encuentra el taxista que trasladó a ambos desde el restaurante. La Fiscalía señala que deberá declarar sobre el traslado, “su interacción con ellos” y todo aquello que observó mientras se desempeñaba como conductor.

También fueron incluidos garzones, cajeros y trabajadores del Ají Seco Místico. Sus testimonios buscarán establecer el funcionamiento del restaurante, el consumo efectuado esa noche, la forma de pago y las condiciones en que Monsalve y la funcionaria abandonaron el establecimiento.

A ellos se agregan recepcionistas, camareras, administradores y ejecutivos del Hotel Panamericano. Uno de los recepcionistas deberá declarar sobre las labores que efectuó el día de los hechos y “todo lo que supo, vio e hizo” en esas circunstancias.

La Fiscalía también presentará las reservas del hotel, su lista de pasajeros, el detalle del hospedaje, la boleta del servicio y los registros de sus cámaras de seguridad.

Familiares, compañeros y profesionales de salud

La víctima será la primera testigo del Ministerio Público. Su declaración recaerá sobre “las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a los delitos investigados”, además de “todo lo que vivió, vio, escuchó, realizó y tomó conocimiento respecto de los hechos”.

La Fiscalía adelanta que la mujer deberá relatar las agresiones denunciadas, las interacciones posteriores con Monsalve y otros testigos, y las consecuencias que los hechos habrían provocado en su salud.

Su madre, su padre y dos hermanos también fueron incluidos como testigos protegidos, con identidades y domicilios reservados.

En términos similares, la acusación indica que declararán sobre el “relato recibido de la víctima”, los hechos ocurridos antes y después de la denuncia, y “todo lo que pudo apreciar respecto del estado emocional de la víctima”.

La lista considera además a compañeros y excompañeros de trabajo, quienes deberán exponer las comunicaciones que mantuvieron con la denunciante, los relatos que recibieron de ella y los cambios que habrían observado con posterioridad.

Junto con ellos declararán psicólogos y psiquiatras que atendieron a la funcionaria. Uno de estos profesionales abordará “la significación médica que tienen en ella los hechos y la dimensión pública del caso”, además del tratamiento clínico recibido.

Mensajes, celulares e imágenes de seguridad

Entre los 106 documentos ofrecidos se encuentran antecedentes laborales de la víctima y de Monsalve, registros de asistencia, informes de desempeño, licencias médicas, correos institucionales, boletas, vouchers, comandas del restaurante, bitácoras de vehículos, registros del hotel y fichas clínicas.

La Fiscalía también incorporó una “transcripción de la mensajería WhatsApp entre la víctima y el imputado” y una tabla con la “transcripción y comparación” de las conversaciones recuperadas mediante peritajes.

Asimismo, se ofrecerán seis fotografías de mensajes intercambiados entre Monsalve y la denunciante, imágenes de conversaciones de la víctima con compañeros de trabajo, registros de llamadas y un video con su historial de WhatsApp.

El análisis del teléfono incautado al exsubsecretario generó, de acuerdo con el escrito, 136 fotografías. A ellas se suman otras 436 capturas extraídas de un segundo informe policial y una planilla con el detalle de las direcciones de internet a las que habría accedido el acusado.

También figuran seis capturas de conversaciones de WhatsApp entre Monsalve y una funcionaria de la PDI.

El paso hacia el juicio oral

Con la presentación de la acusación, la Fiscalía pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que cite a los intervinientes a la audiencia de preparación de juicio oral.

En esa instancia, la defensa podrá discutir la admisibilidad de la prueba, solicitar la exclusión de antecedentes y plantear sus objeciones antes de que el caso sea enviado a un Tribunal Oral en lo Penal.

La acusación representa la tesis que el Ministerio Público deberá acreditar en juicio. Monsalve mantiene su calidad de acusado y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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