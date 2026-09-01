Contraloría detecta hongos, humedad y riesgo de caída de revestimientos en obras del Hospital Las Higueras

01 sept. 2026 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización realizada en terreno por la Contraloría Regional del Biobío detectó una serie de deficiencias en las obras de la tercera y última etapa del Hospital Las Higueras, relacionadas con la presencia de humedad y hongos al interior del edificio, además de problemas en los revestimientos instalados en su fachada externa.

La inspección tuvo como objetivo verificar el avance de los trabajos y permitió constatar la proliferación de hongos, presencia de manchas y olor a humedad en planchas de yeso-cartón que forman parte de la tabiquería interior y perimetral, específicamente entre el zócalo y el cuarto piso del edificio de hospitalización.

Según el documento, el inspector técnico de las obras habría instruido retirar las planchas de yeso afectadas y paralizar las actividades. Sin embargo, posteriormente se realizaron tratamientos de limpieza que fueron aprobados por el director del Servicio de Salud de Talcahuano, pese a las advertencias previas.

De acuerdo con la fiscalización, dicho tratamiento no dio el resultado esperado, por lo que se establecieron nuevas medidas para abordar la situación detectada en las obras.

Problemas en la fachada

La fiscalización también permitió detectar deficiencias en la fachada externa de los edificios. En específico, se constató la instalación de palmetas de porcelanato de una calidad distinta a la aprobada por la inspección técnica del contrato.

Estos elementos no cumplen con la especificación ni con la resistencia requerida en su malla de refuerzo, situación que, según la Contraloría, implica un riesgo de caída de las palmetas en caso de rotura.

A raíz de estas observaciones, se instruyó al Servicio de Salud Talcahuano requerir a la empresa constructora el reemplazo de la totalidad de las planchas de yeso-cartón afectadas por la humedad y la proliferación de hongos.

Asimismo, el servicio de salud deberá aprobar a la brevedad un equivalente técnico y realizar el cambio de las palmetas de porcelanato que no cumplen con los atributos técnicos establecidos en el proyecto.