Kast defiende su asistencia al Foro Madrid y aborda eventual bilateral con Milei en La Moneda

31 ag. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

Antes del encuentro internacional del Foro Madrid este jueves en Santiago, el Presidente José Antonio Kast respondió a las críticas transversales recibidas por su participación en la cumbre organizada por el partido español de extrema derecha Vox. En paralelo, los equipos de diplomacia de Chile y Argentina afinan los detalles de una eventual reunión bilateral en el Palacio de La Moneda con el mandatario argentino, Javier Milei.

La presencia de Kast en la cita ha generado reparos no solo en la oposición, sino también en Chile Vamos —particularmente desde Evópoli—, donde parlamentarios sugirieron restarse o enviar un saludo grabado al tratarse de una cumbre de perfil ideológico conservador. Sin embargo, en conversación con Radio Cooperativa, el jefe de Estado defendió su decisión de intervenir en la apertura del evento.

"Yo puedo tener críticas, pero de ahí a decir que no se pueden reunir, que un Presidente de la República no puede asistir... Claro, uno puede criticarlo, pero de ahí a censurar a alguien y decirle 'usted no puede ir', ¿por qué no puede expresar una opinión?", sostuvo el Mandatario, añadiendo un llamado a juzgar su desempeño posterior al acto: "Las personas mejor que esperen a ver lo que uno dice para ver cómo se enfoca el momento actual de Chile".

Un discurso con tono institucional

A diferencia de sus intervenciones en foros internacionales durante su etapa como presidente electo, desde el equipo de Presidencia confirmaron que el discurso de Kast dejará de lado la "batalla cultural". En su lugar, el texto se centrará en un enfoque de gestión gubernamental y unidad, y destacará avances en seguridad, materia económica y la agenda ciudadana del Ejecutivo.

¿Se reunirá con Milei?

La pauta del evento también estará marcada por la llegada del Presidente de Argentina, Javier Milei. Aunque la Casa Rosada dio por confirmada la cita bilateral para el jueves a las 11:30 en La Moneda, la Cancillería aún debe ratificar el encuentro. Según el protocolo, esto se hará una vez que Milei aterrice en el país.

Respecto a la agenda con el país vecino y tras las recientes fricciones diplomáticas por la soberanía en el estrecho de Magallanes, el Presidente Kast enfatizó el trabajo que llevan adelante ambos ministerios de Relaciones Exteriores, y señaló que "hemos venido trabajando con Argentina en muchos temas, pero de nuevo, una mirada de futuro habla de integración, no de división".