Exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera pide volver a prisión: tribunal ordena que cumpla 24 días en Capitán Yáber

30 ag. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien cumple una condena bajo el régimen de libertad vigilada, solicitó volver a prisión para completar los días restantes de su pena. El 15.º Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición y determinó que deberá cumplir 24 días privado de libertad en el recinto Capitán Yáber.

Aguilera fue condenado a cuatro años de libertad vigilada por una serie de delitos vinculados a su gestión municipal, entre ellos nombramientos ilegales, negociación incompatible, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de dinero, lavado y blanqueo de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

La investigación estableció que entre 2013 y 2017 el exalcalde incrementó su patrimonio en $247 millones, monto asociado a ingresos que no pudo justificar.

Además de la condena, Aguilera debía pagar una multa de 200 UTM y quedó impedido de ejercer cargos públicos durante cinco años.

De acuerdo con la resolución del tribunal a la que accedió LUN, la defensa argumentó que el cumplimiento de la pena bajo libertad vigilada le estaba generando dificultades para su reinserción laboral, debido a la inhabilitación que pesa sobre él.

Con estos antecedentes, el tribunal calculó que aún debía cumplir 24 días de condena, descontando el tiempo que permaneció en prisión preventiva durante la investigación, por lo que ordenó su ingreso a Capitán Yáber.