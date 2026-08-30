Hombre muere tras ser baleado en plena vía pública en La Cruz

30 ag. 2026 - 23:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió la noche de este domingo tras ser baleado en plena vía pública en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso, específicamente en el sector del Paradero 8, cerca del límite con Quillota.

De acuerdo con información de BioBioChile, el hecho ocurrió en calle Lorca, a las afueras de la botillería San José. Previamente, vecinos del sector habían reportado una ráfaga de disparos en las inmediaciones.

Víctima falleció en el lugar

Tras la alerta, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegó hasta el sitio del suceso y constató el fallecimiento de la víctima a las 20:55 horas.

Según información preliminar difundida por medios locales, el hombre se habría dirigido hasta una botillería del sector cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en un vehículo. Los individuos habrían efectuado varios disparos en su contra por motivos que se desconocen y luego escapado del lugar.

Personal de Carabineros, equipos de seguridad ciudadana de La Cruz y Quillota, voluntarios de Bomberos y funcionarios del SAMU concurrieron hasta el lugar tras el ataque.

PDI quedó a cargo de la investigación

Por instrucción del fiscal de turno, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los detectives deberán realizar las diligencias destinadas a esclarecer la dinámica del homicidio y establecer la identidad y paradero de los responsables.

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