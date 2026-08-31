Confirmado | Sercotec entrega $3 millones a personas desempleadas para iniciar un negocio: quiénes pueden postular y hasta cuándo

31 ag. 2026 - 00:31 hrs.

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) abrió las postulaciones al Capital Semilla Modo Empleo, un nuevo fondo concursable que entrega un subsidio no reembolsable de $3.000.000 a personas desempleadas que quieran crear y formalizar un negocio en Chile.

El programa fue lanzado el 24 de agosto por el biministro de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas, y el gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, en el marco de la Mesa Interministerial por el Empleo, que proyecta la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo en el país.

En esta primera etapa, la iniciativa contempla una inversión de $2.500 millones y beneficiará a 583 personas de todo el país. Se proyecta una segunda convocatoria que llevaría el presupuesto total a $5.000 millones.

¿Qué es el Capital Semilla Modo Empleo?

Es un fondo concursable de Sercotec dirigido a personas cesantes que buscan iniciar un emprendimiento y formalizarlo en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Además del subsidio en dinero, cada beneficiario recibe asesoría especializada para implementar un plan de trabajo orientado a poner en marcha la empresa.

¿A quiénes está dirigido?

La convocatoria prioriza a los tres segmentos con mayores dificultades para acceder o reinsertarse al mercado laboral:

Jóvenes entre 18 y 29 años.

entre 18 y 29 años. Mujeres entre 30 y 54 años.

entre 30 y 54 años. Personas de 55 años o más.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Capital Semilla Modo Empleo?

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con lo siguiente:

Ser persona natural, chilena o extranjera, mayor de 18 años .

. Estar cesante: no registrar cotizaciones previsionales de ningún tipo (dependiente, independiente o voluntario) durante los 6 meses anteriores al inicio de la convocatoria.

de ningún tipo (dependiente, independiente o voluntario) durante los 6 meses anteriores al inicio de la convocatoria. No tener inicio de actividades en primera categoría ante el SII.

ante el SII. No tener una participación mayor al 50% en cualquier sociedad, empresa o EIRL preexistente.

No registrar deudas laborales, previsionales o tributarias morosas ni multas impagas.

morosas ni multas impagas. No tener rendiciones pendientes ni sanciones vigentes con Sercotec.

No haber sido beneficiario de una convocatoria Emprende de Sercotec durante 2024, 2025 o 2026.

de una convocatoria Emprende de Sercotec durante 2024, 2025 o 2026. No figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos .

. Tener domicilio en la región donde se realiza la postulación.

¿Hasta cuándo hay plazo para postular?

Las postulaciones se abrieron el martes 25 de agosto de 2026 a las 12:00 horas y estarán disponibles hasta el martes 8 de septiembre de 2026 a las 15:00 horas.

¿Cómo se postula al Capital Semilla Modo Empleo?

El trámite es 100% online. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al sitio web de Sercotec: www.sercotec.cl. Revisar las bases de la convocatoria correspondiente a tu región. Completar el formulario de postulación. Desarrollar y presentar la idea de negocio, junto con la estructura de costos del proyecto. Adjuntar los antecedentes y documentos solicitados. Enviar la postulación antes del cierre del plazo.

Sercotec puede requerir además actividades de preselección, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente las bases del proceso desde el inicio.

¿En qué se puede usar el subsidio de $3 millones?

El dinero está destinado exclusivamente a financiar las actividades detalladas en el plan de trabajo aprobado por Sercotec, orientadas a poner en marcha y formalizar el negocio. Esto incluye la compra de activos, capital de trabajo inicial y gastos vinculados a la formalización ante el SII.

Para más información sobre el programa, sus bases y los canales de atención, se puede visitar la ficha oficial en ChileAtiende o el sitio web de Sercotec.