PGU sube desde el 1 de septiembre: ¿A quiénes les corresponde el alza?

30 ag. 2026 - 08:00 hrs.

En septiembre, también aparece la tan esperada alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU), uno de los aportes más relevantes para las y los jubilados.

Anteriormente, en febrero, la PGU subió por primera vez en este 2026 gracias al reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que benefició a todas las personas que reciben el aporte; sin embargo, este aumento de septiembre no es para todos los que reciben la PGU.

¿A quiénes les corresponde el alza de la PGU?

Recibirán el aumento de la PGU programado para este 2026 las personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre.

Recibirán el monto máximo del beneficio, que corresponde a $250.275, mientras que los beneficiarios de la PGU que tengan menos de 75 años seguirán recibiendo los actuales $231.732.

Un segundo grupo también se beneficiará. Se trata de pensionados de montepío de Capredena o Dipreca y de beneficiarios de leyes de reparación (gracia, ley Rettig o ley Valech) que tengan 75 años o más al 30 de septiembre. Ellos podían solicitar el monto desde junio de 2026 y cobrarlo en septiembre.

Para 2027 se esperan dos alzas más. La primera será en febrero, por el reajuste del IPC. La segunda ocurrirá en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la reforma de pensiones.

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