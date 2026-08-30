La NASA lanza el telescopio Roman: Hará un nuevo "Atlas del Universo"

30 ag. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

La NASA lanzó este domingo al espacio su telescopio Roman, que debe elaborar un nuevo "Atlas del Universo" y aportar respuestas a varios de los grandes misterios de la física, entre ellos los que representan la materia y la energía oscuras.

Este aparato de última generación fue puesto en órbita por un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en el sureste de Estados Unidos, según la retransmisión en video de la agencia espacial estadounidense.

Diseñado para ofrecer una vista panorámica de las vastas extensiones del espacio, el telescopio espacial Roman "ayudará a develar los secretos del universo", declaró el presidente estadounidense Donald Trump el viernes durante una ceremonia en la sede de la NASA en Houston, Texas.

Con más de 12 metros de altura, este moderno observatorio fue desarrollado durante más de una década, con un costo superior a los 4.000 millones de dólares.

El telescopio lleva el nombre de la pionera astrónoma estadounidense Nancy Grace Roman, conocida como la "madre del Hubble", otro de los telescopios insignia de la NASA.

Mientras que el Hubble reveló que el universo se expande más rápido de lo que se pensaba, el Roman tratará de responder a otros misterios aún sin resolver.

"Roman dará a la Tierra un nuevo atlas del universo", afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en abril, cuando presentó el proyecto a la prensa.

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