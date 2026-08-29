Cómo saber si recibes el bono por hijo

29 ag. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono por Hijo es un aporte monetario que el Estado entrega a las mujeres por cada hijo, ya sea biológico o adoptado. El monto a recibir depende del número total de hijos de la madre.

En el caso de los hijos adoptivos, el aporte se generará tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

¿Cómo saber si recibo el Bono por Hijo?

A través del Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del Instituto de Previsión Social, puedes consultar si eres beneficiaria del Bono por Hijo, simplemente ingresando algunos datos. Para eso debes seguir los siguientes pasos:

Entrar al sitio de ChileAtiende (clic aquí).

Digitar tu RUT con puntos y guion, la fecha de nacimiento y hacer clic en "consultar".

Automáticamente, el sistema mostrará el mensaje: "Puedes solicitar el Bono por Hijo", en caso de que cumplas con los requisitos; de no ser así, no podrás cobrarlo. Finalmente, podrás solicitar el beneficio ingresando con tu ClaveÚnica y siguiendo los pasos que te indique la plataforma.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

Para recibir el Bono por Hijo, las madres deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años de edad o más.

Residir en Chile por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplieron 20 años de edad. Además, se exige haber residido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Estar afiliadas a una AFP y haber obtenido la pensión a partir del 1 de julio de 2009.

Ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. No estar afiliadas a un régimen previsional y recibir una pensión de sobrevivencia otorgada por una AFP.

¿Cuál es el monto del Bono por Hijo?

El monto del beneficio varía según el periodo en que haya nacido el hijo. Además, el bono comienza a generar rentabilidad desde su nacimiento. Equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales y se calcula de la siguiente manera:

Si el hijo nació antes del 1 de julio de 2009, se considerará el salario mínimo vigente en julio de 2009, es decir, $165.000.

Para los hijos nacidos después del 1 de julio de 2009, el monto del bono se calculará según el ingreso mínimo vigente en el mes de su nacimiento.

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