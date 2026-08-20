Bono Trabajo Mujer: ¿Cuándo es la fecha del pago anual?

20 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El acceso y permanencia en el mundo laboral puede representar un desafío para muchas mujeres. Por eso, existen iniciativas estatales orientadas a entregar un apoyo adicional a quienes cumplen ciertas condiciones.

Entre ellas se encuentra el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), beneficio administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que contempla distintas modalidades para recibir el aporte.

¿Qué se considera para hacer el cálculo?

Para quienes ya son beneficiarias y escogieron la modalidad de pago anual, el proceso considera las rentas obtenidas durante el año calendario anterior para determinar el monto que corresponde.

En este caso, no es necesario realizar una nueva postulación para recibir el dinero. Eso sí, se deben mantener las condiciones exigidas por el programa y contar con un medio de pago válido registrado.

El cálculo considera las rentas brutas percibidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, además de la información previsional correspondiente.

¿Cuál es la fecha del pago anual?

El pago anual está programado para el lunes 31 de agosto.

Existe además otra modalidad: los pagos mensuales anticipados, que corresponden al 75% del beneficio. En estos casos, el proceso de agosto contempla una reliquidación para ajustar el monto definitivo.

Así, si durante el año se recibió menos dinero del que correspondía según el cálculo anual, se puede generar un saldo a favor. Si ocurrió lo contrario, podría existir un saldo en contra o una devolución.

Cabe recordar que ya no se reciben nuevas postulaciones al Bono al Trabajo de la Mujer. Actualmente, los pagos corresponden a quienes ingresaron previamente al programa y mantienen vigente su beneficio.

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