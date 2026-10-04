Dos panes chilenos aparecen entre los mejores del mundo por prestigiosa guía gastronómica internacional

04 oct. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

La gastronomía chilena volvió a destacar a nivel internacional, esta vez de la mano de dos preparaciones tradicionales que fueron incluidas entre los 15 mejores panes del mundo por TasteAtlas, una guía gastronómica que recopila recetas, reseñas y platos de distintos países.

Uno de ellos es la marraqueta, también conocida como pan batido o pan francés, que se quedó con el segundo lugar del ranking, con una puntuación de 4,3 estrellas. El primer puesto fue para el pan de bono de Colombia, que obtuvo 4,5 puntos, mientras que la pampushka de Ucrania también compartió el segundo lugar con 4,3.

Desde TasteAtlas destacaron algunas de las características que hacen reconocible este clásico chileno: “Un alimento básico de los desayunos y sándwiches chilenos, la marraqueta es conocida por sus cuatro secciones unidas, su corteza crujiente y su miga ligera y esponjosa”.

Pero la marraqueta no fue la única preparación chilena que apareció en el listado. El pan de huevo, un clásico especialmente asociado a las playas del país, también logró posicionarse entre los mejores, con una puntuación de 3,7 estrellas.

La plataforma describió esta preparación como “un snack típico de las playas chilenas”, destacando además que este dulce pan está “aromatizado con vainilla y se disfruta mejor recién horneado, antes de que se endurezca rápidamente”.

De esta manera, dos panes tradicionales chilenos lograron hacerse un espacio en el ranking internacional, con la marraqueta alcanzando uno de los lugares más destacados y el pan de huevo sumándose al listado como otra preparación reconocida por sus características y tradición.

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