22 nov. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció una serie de cortes de luz programados para este lunes 23 de noviembre en distintos sectores de la Región Metropolitana. Los trabajos contemplan interrupciones del suministro eléctrico que, en algunos casos, podrían prolongarse por hasta siete horas.

De acuerdo con la empresa, las suspensiones se realizarán para ejecutar labores de mantenimiento, mejoras en la red eléctrica y conexión de nuevos clientes, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

En total, siete comunas de la capital tendrán interrupciones programadas del suministro: Estación Central, Santiago Centro, Macul, San Joaquín, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.

Cortes de luz programados para este lunes 23 de noviembre

Estacion Central

Desde las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Santiago Centro

Desde las 11:00 y las 13:00 horas:

ENEL

Macul

Desde las 10:00 y las 13:00 horas:

ENEL

Desde las 10:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Desde las 10:30 y las 14:30 horas:

ENEL

Desde las 10:00 y las 11:00 horas:

ENEL

Lo Barnechea

Desde las 16:30 y las 17:30 horas:

ENEL

Desde las 11:00 y las 12:00 horas:

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores. Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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