22 nov. 2026 - 22:40 hrs.

El traje de baño fue uno de los protagonistas del paso de Dominga López por la preliminar de Miss Universo 2026.

La representante chilena apareció en el escenario con un bikini en tonos azules y adornos plateados, look que acompañó con una ligera capa.

La candidata nacional destacó además por su segura pasarela y su característica melena corta, mientras recibía una ovación del público presente.

La expectativa por una nueva corona para Chile estará puesta en Dominga López, quien compite en la 75.ª edición de Miss Universo. La última vez que el país celebró este triunfo fue hace casi 40 años, cuando Cecilia Bolocco se convirtió en la primera chilena en obtener el título.

La representante nacional buscará repetir aquella hazaña en la ceremonia que se desarrollará en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.

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