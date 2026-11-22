22 nov. 2026 - 22:24 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo Sabrina Sosa se refirió a la situación que vivió junto a su esposo, el futbolista Joaquín Montecinos, luego de que este fuera detenido durante la tarde de este domingo en Talcahuano, tras el partido entre Huachipato y Deportes Concepción.

La Fiscalía del Bío Bío confirmó que Carabineros detuvo en flagrancia al jugador por presuntas ofensas a un carabinero de servicio, luego de un incidente ocurrido mientras el funcionario regulaba el tránsito en las inmediaciones del estadio.

Horas más tarde, Montecinos utilizó sus redes sociales para entregar su versión de lo ocurrido y explicó que todo se habría originado por un malentendido con el funcionario policial.

“Hoy afuera del estadio CAP, hubo un malentendido con un carabinero; él estaba haciendo su trabajo como corresponde y yo me había estacionado en un lugar indebido, mientras realizaba un cambio de conductor y compartíamos unas fotografías con nuestros hinchas”, escribió.

Además, el futbolista señaló que se trató de un procedimiento policial normal y agradeció los mensajes que recibió tras conocerse su detención. “Ya está todo bien y estoy en casa junto a mi familia”, agregó.

Por su parte, Sabrina Sosa compartió la publicación de su esposo y manifestó su molestia por lo ocurrido, pese a coincidir en que se trató de un malentendido.

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“Una locura… pero bueno, si bien fue un malentendido, el mal rato lo pasamos igual”, escribió la modelo.