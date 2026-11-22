22 nov. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de grandes proporciones se registra a esta hora en la comuna de Independencia, más específicamente en la intersección de calle Enredaderas con Avenida Vivaceta.

Según registros captados por testigos del hecho y enviados al canal Megadenuncias, desde el lugar emana una gran columna de humo, la que es visible desde distintos puntos de la capital.

Voluntarios de Bomberos trabajan en el lugar en donde ya hizo su tercera llamada de emergencia.

En el sitio del suceso trabajan más de 15 compañías de Bomberos.

El incendio se registra a un costado del Hipódromo Chile, en un tradicional barrio de la comuna antes mencionada.

Según información preliminar, no habría lesionados por el siniestro.

Todo sobre Incendio