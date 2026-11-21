21 nov. 2026 - 10:25 hrs.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella presentada contra el senador Juan Luis Castro (PS) y quienes resulten responsables por la presunta falsificación y uso de documentos relacionados con el intento de retirar los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza.

La resolución, fechada el 20 de noviembre, sostuvo que los hechos descritos en la presentación podrían vulnerar el principio constitucional de probidad pública. Por ello, el tribunal ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes y desestimó la solicitud de la defensa de Castro para que la querella fuera declarada inadmisible.

El fallo también tuvo presente la solicitud de promover el desafuero del senador, señalando que deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 416 del Código Procesal Penal. Además, remitió al Ministerio Público las diligencias solicitadas por los querellantes para que resuelva conforme a sus atribuciones.

La decisión se conoce luego de que Castro involucrara a la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, en una entrevista publicada este sábado por La Tercera.

“Lo sabíamos Vodanovic y yo. Y yo fui el que le indiqué al coordinador, le reiteré lo que ya le había pedido Paulina, que se iniciara la tramitación del procedimiento”, afirmó sobre la gestión para retirar los permisos.

Tras esas declaraciones, el abogado Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana —querellante en la causa—, adelantó a Mega Investiga: “Solicitaré que la senadora Vodanovic se le cite en calidad de imputada a raíz de estas declaraciones”.

En la entrevista, Castro negó que hubiera existido manipulación o falsificación de firmas y aseguró que revocó el trámite al saber que no se había confirmado la autorización de los senadores. Reconoció, sin embargo, un error de “comunicación interna”.

La Fiscalía de Valparaíso confirmó este viernes que ya realiza diligencias.

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