Durará hasta 8 horas: Corte de luz afectará a sectores de seis comunas de la RM este sábado 21 de noviembre
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 21 de noviembre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 21 de noviembre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Recoleta, Providencia, Las Condes, San Miguel y La Florida.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Lampa
Corte de luz en Recoleta
Corte de luz en Providencia
Corte de luz en Las Condes
Corte de luz en San Miguel
Corte de luz en La Florida
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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