20 nov. 2026 - 22:10 hrs.

Entre el 23 y el 28 de noviembre, los amantes del cine podrán disfrutar de la 38° edición del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA), que este año tendrá una programación con estrenos, películas destacadas y todas las actividades gratuitas para el público.

Uno de los panoramas será "Viña a Cielo Abierto", una iniciativa que llevará funciones de cine a distintos espacios públicos de la ciudad, incluyendo sectores junto al mar.

¿Dónde habrá funciones gratuitas de cine al aire libre?

La iniciativa busca acercar el cine a distintos puntos de la comuna, con exhibiciones gratuitas en el Muelle Vergara y el sector de Von Schroeders, en el centro de Viña del Mar.

Entre las películas anunciadas para esta franja se encuentran "31 minutos, la película" y "El partido", con funciones pensadas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del cine en espacios públicos.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que "como parte de las activaciones previas al Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, incorporamos esta nueva franja de programación al aire libre, que nos permite llevar el cine a distintos espacios públicos de la comuna".

Películas destacadas de la programación del Festival

La cartelera de esta edición también incluye títulos reconocidos internacionalmente y estrenos que llegarán a la pantalla grande en Chile.

Uno de ellos es "El laberinto del fauno", del director Guillermo del Toro, que volverá a encontrarse con el público a 20 años de su estreno. La cinta, que obtuvo tres premios Oscar en 2007, se exhibirá el viernes 27 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Teatro Municipal.

Otro de los estrenos será "Karmele", del cineasta Asier Altuna, que tendrá su primera exhibición en Chile el sábado 28 de noviembre, a las 14:30 horas, en el Teatro Municipal, con la presencia de su director.

La película está ambientada en 1937, durante la Guerra Civil Española, y sigue la historia de una mujer que debe abandonar su hogar junto a su familia para refugiarse en Francia. Allí conoce a Txomin, un trompetista del que se enamora.

El cierre del festival estará a cargo de "La bola negra", película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis. La producción, que cuenta con las actuaciones de Penélope Cruz y Glenn Close, entre otros, se exhibirá el 28 de noviembre en el Teatro Municipal.

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