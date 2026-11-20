20 nov. 2026 - 21:42 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes 20 de noviembre, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas del país tras un fuerte sismo de magnitud 6.9 registrado en Perú.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el organismo a través de un boletín publicado en su sitio web.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

De acuerdo con la información preliminar entregada por el SHOA, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:09 horas y tuvo una magnitud de 6.9.

El epicentro se localizó a 122 kilómetros al noreste de Chancay, ciudad ubicada al norte de Lima, Perú, según los datos proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS/NEIC).

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