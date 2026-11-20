20 nov. 2026 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes 20 de noviembre, a las 19:32 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 46 km al suroeste de Mina Collahuasi en la región de Tarapacá, con una profundidad de 118 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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