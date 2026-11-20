Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes 20 de noviembre, a las 19:32 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 46 km al suroeste de Mina Collahuasi en la región de Tarapacá, con una profundidad de 118 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.