20 nov. 2026 - 18:45 hrs.

Este viernes, el diputado Luis Cuello (PC) fue entrevistado en el matinal Mucho Gusto, espacio en donde contó su versión respecto al polémico seguimiento del que fue objeto el pasado mes de octubre en la Ruta 68.

La situación se generó cuando funcionarios municipales de Curacaví intentaron detener al diputado, debido a que la patente de su vehículo habría sido clonada y estaba relacionada con un secuestro que investiga la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante su entrevista en el espacio matutino de Mega, el militante comunista acusó "un actuar ilegal e irregular por parte del municipio", ya que "no puede detener un vehículo municipal a ninguna persona, salvo que sea un delito".

"Ahora me va a escuchar a mí"

Tras entregar su explicación, el panel cuestionó por qué el parlamentario no esperó la llegada de Carabineros para resolver la situación, lo que derivó en un fuerte encontrón con el conductor del matinal, José Antonio Neme.

"Ha hablado muchísimo; ahora me va a escuchar a mí. Si viene la autoridad, ya sea policial o municipal, si yo ando libre por la vía y no tengo nada que esconder, uno se para y se queda ahí detenido hasta que corroboren que está todo en orden", le reprochó el periodista.

En su defensa, Cuello sostuvo que la situación era un "abuso" por parte de los funcionarios municipales, a lo que Neme replicó con un "yo le podría decir hartos abusos que uno ve en los parlamentarios".

"Por ejemplo, que usted está viajando con gasolina que está pagada por todos nosotros, probablemente. ¡Lo considero un robo, se lo digo en su cara y, a través de usted, a todos sus compañeros! Usted viene aquí a defender una cosa que es indefendible", lanzó.

"Yo creo que usted se pegó el show"

Tras varios dimes y diretes en el mismo estilo, el compañero de Karen Doggenweiler dio por terminada la entrevista que se extendió por casi una hora.

"Usted ya dijo lo que pasó desde su punto de vista y está convencido de que lo que usted dice es lo correcto (...) Nosotros no vamos a hacer un ejercicio absolutamente inútil y desgastante en tratar de convencerlo, pero usted tampoco nos va a convencer a nosotros", le dijo.

Inmediatamente, Neme le dijo al legislador que "Yo creo que usted se pegó el show, se pegó el show y no sabe cómo justificarlo; eso es lo que yo creo, como nos hemos pegado un show todos en algún momento en la vida".

"Entonces, como usted no me va a convencer a mí y yo no lo voy a convencer a usted, mejor quedemos tan amigos como siempre, siga su camino, nosotros el nuestro y buena vida diputado", cerró.

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