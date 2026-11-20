20 nov. 2026 - 17:21 hrs.

Un importante cambio de imagen protagonizó Gala Caldirola, quien sorprendió a sus seguidores de redes sociales al dejar atrás su tradicional cabello castaño claro y apostar por una tonalidad mucho más oscura.

La española, que actualmente trabaja en Chilevisión, compartió fotografías de su renovada apariencia en Instagram. Sin embargo, hubo una reacción que llamó especialmente la atención: la de su amigo y representante, Suro Solar, quien la bautizó con un particular apodo.

El nuevo look de Gala Caldirola

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality mostró el resultado de su transformación capilar, luciendo un tono chocolate profundo que contrasta con los matices más claros que acostumbraba llevar.

"¡Ey! Ahora soy morocha. Nuevo look. Mi cabello siempre en manos de los mejores estilistas", escribió junto a las fotografías, donde también etiquetó al salón de belleza de Jean Bohus.

La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores y acumuló más de 16 mil 'me gusta' en menos de 24 horas. No obstante, uno de los comentarios que más destacó fue el de su amigo y mánager, Suro Solar, quien escribió: "La viuda negra", desatando diversas reacciones entre los usuarios.

Otros seguidores también elogiaron la transformación con mensajes como "Estupenda", "Todo que ver sí" y "Te queda 1000".

El trabajo detrás de la transformación

El cambio de imagen estuvo a cargo del estilista Daniel Antonio, quien también compartió un registro del antes y después del cabello de la española.

En la publicación explicó que la elección del color buscó conseguir un resultado más natural y armónico: "Esta vez nos inclinamos por una gama más brown, buscando un resultado más natural y armónico que realce y acentúe sus facciones", detalló.

De esta manera, Gala apostó por renovar su apariencia principalmente a través del color, sin realizar un cambio radical en el largo o corte de su cabello.

¿Qué hace actualmente Gala Caldirola?

La transformación llega mientras la española continúa desarrollando su carrera televisiva en Chile.

Actualmente, Caldirola es parte del panel de un programa de espectáculos. Además, su participación en un reality de Canal 13 volvió a posicionarla en la conversación del mundo del entretenimiento.

En paralelo, continúa compartiendo distintos momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores en redes sociales.

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