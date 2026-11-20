20 nov. 2026 - 09:00 hrs.

El calendario de 2026 está llegando a su recta final y todavía quedan dos feriados antes de que comience un nuevo año. Se trata de dos fechas correspondientes a diciembre, que permitirán a los trabajadores contar con jornadas de descanso durante las últimas semanas del año.

Uno de estos días festivos corresponde a la Inmaculada Concepción, mientras que el otro es Navidad, una de las celebraciones más importantes del calendario.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambas fechas: no todos los feriados son irrenunciables, por lo que las condiciones laborales pueden variar.

¿Cuáles son los dos feriados que quedan en 2026?

De acuerdo con el calendario de feriados nacionales, las dos fechas que restan durante este año son:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado irrenunciable).

De esta manera, diciembre contará con dos jornadas festivas, aunque solamente una de ellas tendrá carácter irrenunciable.

¿Cuáles de los feriados restantes son irrenunciables?

De los dos feriados que quedan en 2026, únicamente Navidad, el viernes 25 de diciembre, es irrenunciable para los trabajadores del comercio.

Esto significa que, por regla general, los trabajadores comprendidos en la normativa deben descansar durante esa jornada, salvo las excepciones establecidas por la ley.

En cambio, el martes 8 de diciembre, correspondiente a la Inmaculada Concepción, es un feriado legal, pero no irrenunciable. Por lo tanto, algunos trabajadores pueden desempeñar sus funciones con normalidad.

Cabe recordar que los feriados irrenunciables establecidos para el año 2026 son cinco:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Viernes 18 de septiembre : Independencia Nacional.

: Independencia Nacional. Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Una vez finalizadas las celebraciones de Navidad, el siguiente feriado nacional corresponderá al Año Nuevo, que se conmemorará el viernes 1 de enero de 2027.

Esta fecha también tiene carácter irrenunciable para los trabajadores del comercio, de acuerdo con la legislación vigente.

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