18 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Una nueva oportunidad laboral se abrió para mujeres interesadas en trabajar en el sector minero. J.E.J. Ingeniería inició un proceso de selección para incorporar a 100 trabajadoras en distintas áreas de la compañía.

¿Qué perfiles busca la empresa?

La búsqueda contempla puestos en faenas y oficinas distribuidas por Chile, y cuenta con vacantes con distintos sistemas de turno.

Entre los perfiles solicitados figuran profesionales de ingeniería civil en sus diversas especialidades, inspectoras técnicas de obras (ITO), especialistas en planificación y control de proyectos y prevención de riesgos.

La convocatoria considera tanto a candidatas con experiencia como a postulantes júnior y técnicas, ampliando las opciones para mujeres con distintas trayectorias laborales.

"La industria necesita más talento femenino"

El proceso forma parte de la estrategia de J.E.J. Ingeniería para aumentar la presencia femenina en sus equipos. Actualmente, ellas representan el 24% de su dotación y la meta es superar el 35% hacia 2030.

"Esta iniciativa surge de una convicción que venimos impulsando en la compañía: la industria necesita más talento femenino", explicó Camila Vieira, gerenta de Personas de J.E.J. Ingeniería.

La ejecutiva agregó que incorporar distintas experiencias y conocimientos permite fortalecer los equipos y entregar mejores soluciones técnicas a los clientes.

El plan también se relaciona con el programa interno Mujeres J.E.J., que contempla acciones de apoyo a la maternidad y al retorno laboral, retención de talentos y creación de redes de colaboración.

La compañía cuenta desde 2022 con la certificación chilena NCh3262, vinculada a igualdad de género y conciliación. Además, en 2025 obtuvo el tercer lugar de su sector en el Índice de Mujeres en Alta Dirección (IMAD).

¿Cómo postular?

Las postulaciones para los distintos cargos están disponibles en el sitio web de J.E.J. Ingeniería. Las interesadas pueden revisar las ofertas y enviar sus antecedentes a través de la plataforma.

Los cargos también se publican en el LinkedIn oficial de la empresa y en distintas plataformas laborales.

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