17 nov. 2026 - 23:17 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal ya piensa en lo que hará cuando llegue el momento de colgar los botines. El volante de Colo Colo participó en un nuevo react de Mega tras comentar el empate sin goles de Chile ante Colombia, instancia en la que conversó sobre su futuro y reveló que tiene un objetivo claro para cuando se retire del fútbol profesional: convertirse en entrenador.

En conversación con Michael Roldán, Poli Flores y Eskarcita en el react de ¿Volverías con tu ex?, el futbolista confesó que le gustaría asumir la dirección técnica de dos equipos muy importantes para su carrera: primero el cuadro albo y, posteriormente, la Selección Chilena.

El sueño de Arturo Vidal como entrenador

"Ese es mi sueño, cuando me retire. Voy a ver hasta cuándo voy a jugar, pero mi sueño es ser entrenador de la Selección y de Colo Colo. Primero de Colo Colo y después de la Selección", expresó.

Durante la conversación también explicó que disfruta su participación en los react de la Selección Chilena, donde ha ido ganando confianza con el público. "Al principio igual me daba nervios, pero después me he ido soltando y cada vez lo paso mejor", comentó.

Vidal analiza el presente de la Selección Chilena

La conversación también abordó el empate entre Chile y Colombia, resultado que dejó a ambas selecciones sin goles en el amistoso disputado en el Estadio Monumental.

Al ser consultado por lo que le faltó al equipo nacional, Vidal apuntó a la necesidad de definir pronto quién será el próximo entrenador de La Roja, para comenzar un nuevo proceso de trabajo. "Primero hay que tener un entrenador lo antes posible y después ya trabajar", sostuvo.

"Lo que se está haciendo ahora igual es una ayuda que le hace Nico Córdova a la Selección, y al final no sé si son los mejores jugadores que él elige, sino que está buscando recambio, entonces es complicado", añadió.

Finalmente, el volante reconoció que esperaba una mejor presentación del equipo chileno ante Colombia. "Me hubiera gustado que la Selección hubiera jugado mucho mejor de lo que lo hizo, pero bueno, es así. Esperamos que llegue un entrenador luego y podamos trabajar todos juntos", cerró.

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