17 nov. 2026 - 10:23 hrs.

Gran expectación ha generado en redes sociales el supuesto apagón mundial de 72 horas anunciado para este martes 17 de noviembre. La teoría, que advierte sobre una eventual interrupción de la electricidad, Internet, telefonía y servicios bancarios, fue abordada durante la mañana en el matinal Mucho Gusto.

En el espacio televisivo, el periodista Daniel Silva explicó qué antecedentes reales se encuentran detrás de esta información y cómo distintos acontecimientos terminaron alimentando una teoría que ha despertado preocupación entre usuarios de diferentes países.

“A esta hora hay muchas personas que están expectantes, esto ha ido creciendo, se arma una especie de narrativa que da a entender que hoy día va a ocurrir algo. La verdad es que hay muchas teorías, eso es real”, comentó el comunicador.

¿Por qué se habla de un apagón mundial este martes?

Uno de los principales antecedentes que habría contribuido a la viralización del rumor es un ejercicio de emergencia que efectivamente se realizará en Estados Unidos.

Según explicó Silva, este martes se llevará a cabo una prueba nacional del sistema de alerta de emergencia, que tendrá una duración aproximada de un minuto. "En Estados Unidos, a las 16:20 con hora chilena, durante un minuto se va a hacer una prueba a nivel nacional de un sistema de alerta de emergencia. Eso implica: Atención, alerta de emergencia, nada más”, explicó el periodista.

El ejercicio corresponde a una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos, coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Sin embargo, Silva enfatizó que este procedimiento "no significa que vaya a producirse un corte eléctrico ni una interrupción generalizada" de los servicios. A su juicio, el problema está en cómo distintos antecedentes se fueron relacionando en redes sociales, construyendo una narrativa sobre un supuesto acontecimiento mundial.

El profesional también mencionó que estos anuncios y antecedentes se vienen difundiendo desde 2025, lo que habría contribuido a mantener vigente la teoría entre los usuarios.

Los Simpson y las supuestas predicciones del fin del mundo

Otro de los elementos que Daniel Silva abordó durante el matinal fue el papel que ha tenido la serie animada Los Simpson en la difusión de estas especulaciones.

La producción se ha convertido en una referencia recurrente en redes sociales, donde algunos usuarios le atribuyen supuestas predicciones de acontecimientos que posteriormente ocurrieron en la realidad.

En esta oportunidad, comenzaron a circular referencias a un episodio de 2023 que muestra un escenario apocalíptico en Springfield, con un corte de electricidad que afecta a toda la ciudad: “La escena en el capítulo de 2023, que empiezan a recordar las memorias apocalípticas, se cortó la luz en todo Springfield, y comienza a recordar aquello, sale una Lisa adulta y se genera esta bola de nieve”, relató Silva.

El periodista también recordó que este tipo de teorías no son nuevas y que, a lo largo de los años, han surgido distintas predicciones sobre un supuesto fin del mundo. Entre ellas mencionó el año 2000 y las especulaciones que rodearon al calendario maya en 2012, episodios que también generaron preocupación en su momento.

Daniel Silva aclara por qué no puede producirse un apagón eléctrico mundial

Uno de los puntos más importantes de su explicación estuvo relacionado con el funcionamiento de los sistemas eléctricos de los distintos países.

Silva sostuvo que cada nación cuenta con sus propios sistemas de generación y redes de suministro, por lo que no existe una conexión eléctrica única que permita dejar sin energía a todo el planeta.

“Cada país tiene su propia generación de energía, sistema interconectado; no hay un solo cable de electricidad que yo desconecte, el alargador y se apagó el mundo. Eso no existe. No hay un sistema interconectado planetario”, explicó el periodista en Mucho Gusto.

La aclaración apunta a uno de los principales argumentos que circulan en redes sociales: la supuesta posibilidad de que una operación coordinada provoque un corte eléctrico simultáneo en todos los continentes.