"Un panorama bien desordenado": Jaime Leyton adelanta días de lluvia, viento y temperaturas de hasta 20°C esta semana en Santiago

16 nov. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, rachas de viento y al menos tres jornadas con precipitaciones de distinta intensidad es lo que proyecta el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, para la Región Metropolitana debido al paso sucesivo de bajas segregadas sobre la zona central.

Durante su intervención en Meganoticias Amanece, el especialista explicó que, tras registrarse ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora en el sector suroriente de la capital, con posibilidad de alcanzar los 40 km/h cerca de la precordillera durante este lunes, Santiago enfrentará un escenario cambiante con temperaturas máximas moderadas antes de volver a repuntar el fin de semana.

¿Qué días lloverá en Santiago según Jaime Leyton?

De acuerdo con el pronóstico detallado por el experto, el ingreso de nubosidad y el choque del flujo de aire contra el relieve cordillerano activarán precipitaciones intermitentes en distintos momentos de la semana:

Lunes 16 de noviembre : Jornada con cielo nublado, ráfagas de viento intermitentes y precipitaciones débiles y ocasionales —tipo llovizna o goterones aislados, en distintos sectores de la capital, con temperaturas extremas de 15°C y 21°C.

: Jornada con cielo nublado, ráfagas de viento intermitentes y precipitaciones débiles y ocasionales —tipo llovizna o goterones aislados, en distintos sectores de la capital, con temperaturas extremas de 15°C y 21°C. Martes 17 de noviembre : Se esperan chubascos más definidos a partir de las 15:00 o 16:00 horas, concentrados principalmente desde el centro del valle hacia el sector oriente y precordillerano, con una mínima de 14°C y una máxima de 24°C.

: Se esperan chubascos más definidos a partir de las 15:00 o 16:00 horas, concentrados principalmente desde el centro del valle hacia el sector oriente y precordillerano, con una mínima de 14°C y una máxima de 24°C. Miércoles 18 de noviembre : Habrá una pausa en las lluvias con cielo parcial a nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 24°C.

: Habrá una pausa en las lluvias con cielo parcial a nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 24°C. Jueves 19 de noviembre : Regresan los chubascos durante la tarde a la capital, acompañados de extremas de 13°C y 23°C.

: Regresan los chubascos durante la tarde a la capital, acompañados de extremas de 13°C y 23°C. Viernes 20 de noviembre: Se cierra la semana hábil con cielo cubierto, sin opción de precipitaciones y termómetros que marcarán 13°C de mínima y 20°C de máxima.

El pronóstico para la zona centro-sur y el regreso del calor

Respecto al panorama en otras regiones, Leyton advirtió que entre la región del Maule y el sur del país la actividad será más intensa este martes, con probabilidad de tormentas eléctricas e incluso la eventual formación de nubes tornádicas advertida por la Dirección Meteorológica de Chile.

Finalmente, el meteorólogo adelantó que, tras este ciclo inestable, las temperaturas volverán a subir gradualmente en Santiago durante el fin de semana, alcanzando los 23°C el sábado y 27°C el domingo, para dar paso a una próxima semana nuevamente calurosa con máximas en torno a los 30°C.