Tras 36 horas de búsqueda: Encuentran sin vida a joven bañista que había desaparecido en playa de Viña del Mar

16 nov. 2026 - 07:28 hrs.

¿Qué pasó?

Tras 36 horas de intensas labores de rastreo, personal de la Armada de Chile confirmó durante la noche del domingo el hallazgo sin vida de Dylan Nicolás Zúñiga, el joven bañista de 25 años que se encontraba desaparecido desde el mediodía del pasado sábado 14 de noviembre tras ingresar al mar en la playa Caleta Abarca, en Viña del Mar.

De acuerdo con los antecedentes recabados en el lugar, el cuerpo de la víctima fue divisado y rescatado desde el interior del mar cerca de las 23:00 horas de ayer con una lancha institucional, poniendo término a un operativo de emergencia en el borde costero de la Región de Valparaíso.

¿Cómo ocurrió la desaparición en Caleta Abarca?

El incidente se produjo alrededor de las 12:00 horas del sábado, cuando el joven ingresó al agua acompañado de una mujer, presuntamente su pareja, en un sector donde la playa no se encontraba habilitada para el baño y bajo condiciones de intenso oleaje.

En ese momento, ambos fueron sorprendidos y arrastrados mar adentro por una fuerte corriente de resaca, provocando la rápida reacción de testigos que presenciaron la emergencia desde la arena y que lograron auxiliar y sacar del agua a la mujer en evidente estado de agotamiento, sin conseguir alcanzar al joven.

Un operativo marcado por el complejo oleaje

A raíz de la emergencia, la autoridad marítima desplegó un dispositivo compuesto por cerca de 80 efectivos, además de medios marítimos y buzos tácticos que trabajaron durante un día y medio guiados por los testimonios de la sobreviviente y los presentes en la playa.

Las tareas de rastreo enfrentaron diversas dificultades producto de las condiciones meteorológicas registradas en la zona costera durante el fin de semana, donde las fuertes rachas de viento intensificaron el oleaje y redujeron la visibilidad submarina de los buzos a apenas 50 centímetros, hasta concretarse finalmente la extracción del cuerpo durante la noche del domingo.