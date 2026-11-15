Cortes de luz en Santiago: Revisa las 11 comunas que tendrán interrupciones este lunes 16 de noviembre
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este lunes 16 de noviembre se registrarán cortes de luz programados en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red eléctrica de Enel.
Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores específicos de las comunas, por lo que no necesariamente se verá afectado todo su territorio.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?
La Reina
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 16 de noviembre.Ir a la siguiente nota
San Ramón
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del lunes 16 de noviembre.
San Joaquín
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del lunes 16 de noviembre.
Macul
Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas del lunes 16 de noviembre.
Santiago
Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas del lunes 16 de noviembre.
Providencia
Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del lunes 16 de noviembre.
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 16 de noviembre.
Vitacura
Desde las 10:30 hasta las 12:00 horas del lunes 16 de noviembre.
Las Condes
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del lunes 16 de noviembre.
Lo Barnechea
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del lunes 16 de noviembre.
Lo Espejo
Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas del lunes 16 de noviembre.
Estación Central
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 16 de noviembre.
¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?
Cabe señalar que los cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas. Para revisar si un domicilio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas, se puede consultar el mapa de cortes programados de Enel ingresando aquí.
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