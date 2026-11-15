Cortes de luz en Santiago: Revisa las 11 comunas que tendrán interrupciones este lunes 16 de noviembre

15 nov. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 16 de noviembre se registrarán cortes de luz programados en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red eléctrica de Enel.

Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores específicos de las comunas, por lo que no necesariamente se verá afectado todo su territorio.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?

La Reina

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 16 de noviembre.

San Ramón

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del lunes 16 de noviembre.

San Joaquín

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del lunes 16 de noviembre.

Macul

Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas del lunes 16 de noviembre.

Santiago

Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas del lunes 16 de noviembre.

Providencia

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del lunes 16 de noviembre.

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 16 de noviembre.

Vitacura

Desde las 10:30 hasta las 12:00 horas del lunes 16 de noviembre.

Las Condes

Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del lunes 16 de noviembre.

Lo Barnechea

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del lunes 16 de noviembre.

Lo Espejo

Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas del lunes 16 de noviembre.

Estación Central

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 16 de noviembre.

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Cabe señalar que los cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas. Para revisar si un domicilio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas, se puede consultar el mapa de cortes programados de Enel ingresando aquí.