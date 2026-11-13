Anuncian cortes de luz en 8 comunas de Santiago para este viernes por hasta 8 horas
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este viernes 13 de noviembre en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en ocho comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este lunes 19 de octubre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Santiago Centro, Las Condes, La Reina, Quilicura, Lo Espejo, La Florida, Vitacura y RecoletaIr a la siguiente nota
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Estos son los sectores que se verán afectados:
Santiago Centro
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas
Las Condes
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas
Vitacura
Desde las 11:30 hasta las 12:30
Recoleta
Desde las 10:30 hasta a las 16:30 horas
Quilicura
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Lo Espejo
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Reina
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
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