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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Video capta en vivo agresión a Luis Slimming durante presentación en Arica

Un violento incidente interrumpió la presentación del comediante Luis Slimming en Arica, luego de que un hombre del público subiera al escenario y comenzara a golpearlo.

El hecho fue presenciado por tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraban en su tiempo libre. Los detectives intervinieron y detuvieron al agresor en el lugar.

A raíz de lo ocurrido, el espectáculo fue suspendido y Slimming resultó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital de Arica.

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