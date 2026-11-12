Video capta en vivo agresión a Luis Slimming durante presentación en Arica

12 nov. 2026 - 23:16 hrs.

Un violento incidente interrumpió la presentación del comediante Luis Slimming en Arica, luego de que un hombre del público subiera al escenario y comenzara a golpearlo.

El hecho fue presenciado por tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraban en su tiempo libre. Los detectives intervinieron y detuvieron al agresor en el lugar.

A raíz de lo ocurrido, el espectáculo fue suspendido y Slimming resultó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital de Arica.

Revisa el momento de la agresión

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