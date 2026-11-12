Quiroz cifra en $500 millones de dólares el acuerdo con camioneros: "Podemos hacer este esfuerzo porque se ha sido responsable"

12 nov. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el acuerdo que este jueves se alcanzó entre el Gobierno y los grandes gremios de camioneros para enfrentar el alza de los combustibles.

En la instancia, el secretario de Estado reveló el alto costo de las medidas anunciadas, pero destacó la responsabilidad fiscal del Ejecutivo como uno de los factores que permiten implementarlas.

Medidas tendrían un costo de 500 millones de dólares

Quiroz indicó que las medidas acordadas con las confederaciones tendrán un costo fiscal cercano a los US$500 millones, monto que impactará tanto en 2026 como en 2027, pero principalmente el próximo año.

El secretario de Estado defendió el gasto y aseguró que es compatible con las metas presupuestarias del Ejecutivo. "Es un costo asumible, totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal", afirmó.

La autoridad explicó que el Gobierno ha debido enfrentar "la crisis energética más grande de los últimos 50 años", y que lo han hecho "velando por todos los objetivos".

Al respecto, destacó que siempre han tenido presente la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Otros dos objetivos son el crecimiento y el aminorar el impacto de las alzas".

"No altera el sentido de nuestras metas"

Entre las medidas del Gobierno se contempla revertir la última alza de precios de los combustibles, mantener los valores rebajados hasta el 31 de marzo y aplicar una disminución adicional de $100 por litro al diésel.

El ministro destacó que este último beneficio apunta principalmente al transporte de carga y al desarrollo de actividades económicas vinculadas a las exportaciones. También mencionó medidas para los buses interurbanos.

Respecto del financiamiento, Quiroz sostuvo que el gasto no comprometerá los objetivos fiscales del Gobierno. "No altera en el sentido de nuestras metas”, aseguró.

Asimismo, defendió la gestión de los recursos públicos y señaló que "podemos hacer este esfuerzo y enfrentar este desafío hoy día porque se ha sido responsable durante el año en todo orden de cosas”.

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