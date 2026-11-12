Tenía orden de arresto por deber $2,6 millones en pensión de alimentos: Corte ordenó cobrar deuda con fondos de AFP

12 nov. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un padre de tres hijos que acumulaba una deuda de más de $2,6 millones por pensión de alimentos logró dejar sin efecto las medidas de arresto nocturno, arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir que pesaban en su contra.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió un recurso de amparo presentado por el hombre y ordenó al Juzgado de Familia de San Antonio tramitar un procedimiento extraordinario para cobrar lo adeudado mediante sus fondos previsionales.

De acuerdo con el fallo judicial al que tuvo acceso El Desconcierto, el conflicto comenzó con un acuerdo celebrado el 21 de noviembre de 2025 y aprobado judicialmente el 10 de diciembre de ese año. En él se estableció una pensión mensual de 14,38 UTM para sus tres hijos.

La deuda superaba los $2,6 millones

En septiembre de 2026, la deuda por pensión de alimentos alcanzaba los $2.203.174. Aunque se intentó recuperar el dinero desde las cuentas bancarias del padre, solo fue posible retener $137.920.

Ante el incumplimiento, el 25 de septiembre el Juzgado de Familia de San Antonio ordenó su arresto nocturno durante 15 días, además de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir por tres meses.

En paralelo, la parte beneficiaria de la pensión había solicitado que se utilizaran los fondos previsionales del hombre para cubrir lo adeudado. Sin embargo, esa petición fue rechazada por el tribunal.

Posteriormente, el padre reconoció la deuda y solicitó suspender las medidas en su contra. Como argumento, señaló que mantenía aproximadamente $47,4 millones en AFP Hábitat, monto que consideraba suficiente para pagar la obligación.

Pese a ello, el Juzgado de Familia rechazó nuevamente su solicitud, señalando que no existían tres mensualidades completamente impagas y que el hombre no podía disponer libremente de sus ahorros previsionales. Al 5 de octubre de 2026, la deuda había aumentado a $2.603.609.

¿Qué resolvió la Corte de Apelaciones?

Al revisar el caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció que existían tres períodos con deudas pendientes, aunque algunos registraban pagos parciales.

Además, cuestionó que se mantuvieran las restricciones sin analizar adecuadamente la alternativa de cobro mediante los fondos previsionales que había solicitado la parte beneficiaria.

En su resolución, el tribunal sostuvo que mantener simultáneamente las tres medidas constituía "una restricción desproporcionada de los derechos del amparado".

La Corte también recordó que las medidas por incumplimiento de pensiones de alimentos tienen como objetivo conseguir el pago efectivo de la obligación, y no simplemente castigar al responsable.

Por ello, acogió el recurso de amparo, dejó sin efecto el arresto nocturno, el arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir, y ordenó al Juzgado de Familia de San Antonio tramitar el procedimiento extraordinario de cobro mediante los fondos previsionales.