"No lo hizo con intención": La defensa del trabajador del aeropuerto acusado de intoxicar con gomitas de droga a sus compañeros

06 nov. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una maleta que cayó al suelo y unas gomitas que recogió para compartir con sus compañeros. Esa es la explicación que entregó la defensa de Ignacio Huerta, el trabajador del Aeropuerto de Santiago acusado de repartir dulces con THC entre otros funcionarios del recinto.

La versión fue dada a conocer este viernes por su abogada, María Eugenia Pérez, durante el control de detención de su representado. Según relató, el episodio ocurrió mientras Huerta realizaba sus labores en el sector de carga, específicamente en la bodega donde se trasladan las maletas.

El relato de la defensa

"Fue una maleta, él trabaja en la bodega donde se mueven maletas, esa maleta cayó al suelo, él recogió gomitas, efectivamente, compartió con sus compañeros", relató Pérez, según consignó Radio Bío Bío.

La defensora aseguró que su representado desconocía que los dulces contenían THC, el principal cannabinoide psicoactivo de la planta de cannabis, y descartó que hubiera tenido la intención de provocar daño.

"Él no lo hizo con intención" y "el error de él fue tomar esas gomitas y haber repartido entre los demás compañeros de trabajo", sostuvo.

Trabajador también habría consumido las gomitas

La abogada agregó que Huerta también comió los dulces y que presentó síntomas de intoxicación, al igual que sus compañeros.

Además, aseguró que el propio trabajador le pidió solicitar las grabaciones de seguridad del aeropuerto para respaldar su versión de lo ocurrido.

"Por favor, pida las cámaras para que puedan ver que efectivamente eso se cayó, que yo recogí las gomitas y yo compartí con mis compañeros", contó Pérez sobre la solicitud que le habría hecho su representado.

La defensora confirmó que buscarán acceder a esos registros para esclarecer cómo llegaron las gomitas a manos del trabajador.

"Obviamente nosotros vamos a solicitar las cámaras de seguridad, para poder ver porque el aeropuerto las tiene. Entonces, ahí vamos a ver cuál de los dos relatos es el verídico o no", concluyó.

¿Qué pasó con el trabajador del aeropuerto?

En la audiencia de este viernes, el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía Occidente y decretó para Huerta arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de aproximarse a los trabajadores afectados.

Sin embargo, la Fiscalía presentó una apelación verbal, por lo que será la Corte de Apelaciones de Santiago la que defina las medidas cautelares que deberá cumplir el imputado.

Mientras se resuelve la apelación, Huerta permanecerá recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.